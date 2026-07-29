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Suri Eesti külgkorvikrossi legend Juhan Uustalu

Motosport
Leinaküünal
Leinaküünal Autor/allikas: CHIRAG K/Unsplash
Motosport

Esmaspäeval suri 77 aasta vanuselt Eesti külgkorvikrossi legend Juhan Uustalu.

Kohtla-Järvel sündinud Uustalu alustas mootorrattaspordiga 1965. aastal Tihemetsas Sulev Saare käe all ning jätkas Saku Motoklubis Rudolf Krestinovi ja Valdek Grossi juhendamisel. Tema sitkus ja töökus ei piirdunud vaid krossiradadega – ta oli omal ajal ka vabariigi parim kombainer, ehitas Kuimetsa Kapteni mäele talu ning pidas Raplamaal talu. Õde meenutab teda kui igati tublit ja kanget meest, kes kasvatas üles kolm töökat ja andekat poega. 70. juubelil pälvis ta Kaiu vallalt elutööpreemia, kirjutas Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon järelhüüdes.

"Minu isa Juhan oli sitke vana! Kuid kunagi tuleb ikka võistlus, mida ei saa võita – lihtsalt eluring saab täis," ütles poeg Tõnu Uustalu. "Kui asjaolud oleksid olnud tema ajal teised, küllap oleks olnud ka maailmameister! Minu jaoks ongi!"

Juhan Uustalu oli üks Eesti motospordi ajaloo edukamaid külgkorvisõitjaid. Koos korvimehe Mati Orasega tuli ta 1978. aastal Nõukogude Liidu meistriks külgkorvimootorrataste krossis, lisaks võitis ta liidu meistrivõistlustelt hõbeda 1977. ja 1981. aastal ning pronksi 1979. aastal. Eesti meistriks krooniti ta külgkorviklassides (350, 500, 750 ja 1000 cm³) kokku 17 korral. 1977. aastal anti talle ka meistersportlase nimetus.

Juhan Uustalu ärasaatmine toimub reedel, 31. juulil kell 16 Kuimetsa Kultuurimajas. Lähedaste soovil palutakse pärgi mitte tuua – urni juurde on kohane lilleõis.

Eesti Rahvusringhääling avaldab kaastunnet Juhan Uustalu lähedastele.

Toimetaja: ERR Sport

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