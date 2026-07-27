Eesti noorpurjetajad võitsid MM-il hõbeda

Kangur ja Poolamets näitasid 13 võistlussõidust koosnenud regatil kogu nädala vältel head stabiilsust. Nad võtsid neli sõiduvõitu ja püsisid terve regati jooksul esikümnes.

Kokkuvõttes saavutas Eesti duo 137 paatkonna konkurentsis teise koha, lisaks krooniti neidude arvestuses maailmameistriteks. Tegemist on Eesti purjetajate läbi aegade parima tulemusega RS Feva maailmameistrivõistlustel. RS Feva kuulub kahepaatide Olümpia ettevalmistusklasside hulka.

"Täname Ants Haavelit (RS Sailors), tänu kellele meil oli võimalus sellel võistlusel osaleda, ning meid toetanud Eesti Purjetamise Liitu. Täname ka oma vanemaid, tuttavaid, sõpru ning kõiki, kes on meid alati toetanud ja meile pöialt hoidnud," kommenteerisid Kangur ja Poolamets.

Kõrget taset näitasid ka Helena Lee Kangur ja Jakob Laur Areda, kes hoidsid kuni viimase võistlussõiduni üldarvestuses kolmandat kohta. Võistluse kokkuvõttes teenisid Kangur ja Areda neljanda koha. Ühtlasi olid nad võistluste parim segapaar.

Ants ja Elin Haavel saavutasid esikoha Family arvestuses. Hõbefliidis purjetasid Oliver ja Gustav Tein neljandale kohale ja U-15 kategoorias kaheksandale kohale.