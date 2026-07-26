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Lanno tegi Euroopa meistrivõistlustel tubli tulemuse

Ratsasport
Mia-Marleen Lanno.
Mia-Marleen Lanno. Autor/allikas: Eesti Ratsaspordi Liit
Ratsasport

Mia-Marleen Lanno ja tema partner Activity Z saavutasid Hagenis toimunud Euroopa meistrivõistlustel noorteklassis kaheksanda koha.

Lanno ja Activity Z hüppasid EM-il viiest osavõistluse parkuuridest neli vigadeta. Nende saavutatud kaheksas koht tähistab parimat lõppkohta, mis Eesti ratsasportlane seni noorte EM-il saavutanud on.

"Olen oma hobusega väga-väga rahul. Ta andis endast absoluutse maksimumi see nädal ja ma ei suuda sõnadega kirjeldada kui tänulik ma talle olen!" kommenteeris Lanno. "Iseendaga olen suhteliselt rahul, tegin häid sõite ja suutsin ennast kokku võtta viimases sõidus. Hea lõpp meie viimasele noorteaastale ja oleme seenioride debüüdiks valmis!" rõõmustas ta.

EM-il osalesid ka Lene Varula ja Esperanza Star, Lenna Purga ja Koko ning Aleksandra Hearst ja Coltaire de Bremoy Z.

Toimetaja: Henrik Laever

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