Lanno tegi Euroopa meistrivõistlustel tubli tulemuse

Lanno ja Activity Z hüppasid EM-il viiest osavõistluse parkuuridest neli vigadeta. Nende saavutatud kaheksas koht tähistab parimat lõppkohta, mis Eesti ratsasportlane seni noorte EM-il saavutanud on.

"Olen oma hobusega väga-väga rahul. Ta andis endast absoluutse maksimumi see nädal ja ma ei suuda sõnadega kirjeldada kui tänulik ma talle olen!" kommenteeris Lanno. "Iseendaga olen suhteliselt rahul, tegin häid sõite ja suutsin ennast kokku võtta viimases sõidus. Hea lõpp meie viimasele noorteaastale ja oleme seenioride debüüdiks valmis!" rõõmustas ta.

EM-il osalesid ka Lene Varula ja Esperanza Star, Lenna Purga ja Koko ning Aleksandra Hearst ja Coltaire de Bremoy Z.