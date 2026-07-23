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Barcelona uueks peatreeneriks saab Sloveenia koondise peatreener

Korvpall
Aleksander Sekulic
Aleksander Sekulic Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Korvpall

Barcelona korvpalliklubi teatas, et kaheks järgmiseks hooajaks võtab nende meeskonna juhtimise üle Sloveenia koondise peatreener Aleksander Sekulic.

Klubi avaldas, et uue peatreeneriga sõlmiti leping, mis kehtib 2028. aastani.

Sekulic on juhedanud Sloveenia koondist alates 2020. aastast. 

Sloveenlane asub Barcelonat juhtima pärast seda, kui Xavi Pascual siirdus Dubai Basketballi. Tegemist on klubiga, kus Sekulic ise eelmise hooaja lõpus treenerina tegutses.

Siiani on Barcelonast lahkunud üheksa mängijat. Veel veidi vähem kui nädal tagasi oli klubi üks kolmest, kes polnud teinud ühtegi ametlikku täiendust.

Meeskonnaga jätsid hüvasti staarist ääremängija Will Clyburn ja kapten Tomas Satoransky, samuti lahkus Jan Vesely, kes eelmise hooaja järel karjääri lõpetas.

Pärast seda, kui meeskond ei pääsenud esimest korda kaheksa hooaja jooksul Euroliiga play-off'i, oodati juhtkonnalt muudatusi. 

Toimetaja: Lisette Holst

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