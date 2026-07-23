Iisakul joosti 12. korda staadionil maratoni

Iisakul toimus 12. korda maraton staadionil. Maratoni pikkus oli 42,195 kilomeetrit ja selle läbimiseks tuli jooksjatel teha staadionil 105 ringi.

Kolmapäeva õhtul joostud maraton kujunes küllaltki tasavägiseks. Võidu noppis Mihhail Zavizion ajaga 3:36.21. Talle järgnes Marden Nõmm, kes sai kirja aja 3:37.52. Kolmandana ületas finišijoone Kaidi Salujõe (3:38.36), kes oli ühtlasi maratoni kiireim naine. Talle järgnes German Terehhov ajaga 3:40.03, vahendab Marathon100.com.

Lisaks õhtumaratonil oli kavas ka öömaraton, mille võitis Aulo Aasmaa ajaga 3:29.48. Teise aja sai kirja Andrus Rüütelmaa (3.35.28) ning kolmandana lõpetas Priit Valk.

Naistest võitis Heli Tohver (4:04.32), kellele järgnes õhtumaratoni võitja Kaidi Salujõe (4:09.56). Kolmandana finišeeris Ulvi Lond.

Sama ürituse raames joosti ka poolmaraton, 10 km ning Enn Selliku nädala auks ka 800 m.

Õhtuse poolmaratoni võitis Tarmo Kaisla (1:28.23), öise Sille Kaljurand (1:29.01). 10 kilomeetri distantsil võitsid Lauri Enn (36.59) ja sekund hiljem lõpujoone ületanud Kaisa Kukk (37.00).