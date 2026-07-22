Chelsea ostis 137 miljoni euro eest Inglismaa koondislase

Londoni Chelsea jalgpalliklubi tegi selle suve rekordostu, kui maksis inglasest poolkaitsja Morgan Rogersi eest Aston Villale 137 miljonit eurot.

23-aastane Rogers jõudis Chelseaga suulise kokkuleppeni juba MM-finaalturniiri ajal ning teisipäeva hilisõhtul sai üleminek ametlikuks. Inglasest poolkaitsja sõlmis uue leivaisaga kuue aasta pikkuse lepingu, mida on võimalik veel ühe aasta võrra pikendada.

Briti meedia andmeil maksis Chelsea Rogersi senisele koduklubile 137 miljonit eurot, mis tähistas Londoni klubi rekordostu, ületades 2023. aastal argentiinlasest poolkaitsja Enzo Fernandeze eest välja käidud summat 16 miljoniga. Briti saarte üleminekurekord jäi Liverpoolile, kes soetas eelmisel aastal 144 miljoni eest Rootsi koondise ründaja Alexander Isaki.

West Bromwich Albioni akadeemiast sirgunud Rogers liitus Aston Villaga 2024. aasta talvel ja esindas klubi kõikide sarjade peale 125 mängus. Möödunud klubihooajal kogunes tema arvele 55 mängu, 14 väravat ja 12 väravasöötu.

Rogers osales äsja lõppenud MM-il seitsmes mängus, kokku on tal Inglismaa koondises kirjas 22 mängu ja üks värav.