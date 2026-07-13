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Laasner lõi Welco eest esiliigas mõlemal poolajal kolm väravat

Jalgpall
Jalgpalli Esiliiga: Tartu JK Welco – Tartu JK Tammeka U-21
Jalgpalli Esiliiga: Tartu JK Welco – Tartu JK Tammeka U-21 Autor/allikas: Kristjan Praks
Jalgpall

Koduse jalgpalli esiliiga liider Tartu Welco sai kolme viigi ja kahe kaotuse kõrvale hooaja 14. võidu, alistades võõrsil 8:1 Maardu Linnameeskonna. Kenlou Laasner säras Welco ridades koguni kuue väravaga, kui tegi mõlemal poolajal kübaratriki.

Esiliiga parim väravakütt Laasner viis juba esimesel minutil Welco juhtima, aga Aleksandr Volkov vastas kümnendal minutil Maardu eest. Seejärel läks Welco oma teed ja tegi Maarduga esimesel poolajal sotid selgeks, kui Laasner skooris kaks korda ja Marko Mägi korra, kirjutab Soccernet.ee.

Seega sai Laasner juba esimesel poolajal kübaratriki kirja, aga kordas seda ka teisel poolajal, lüües Maardule veel kolm ehk kokku kuus väravat. Seejuures ei suutnud Laasner üleminutitel realiseerida penaltit, aga lõi tagasipõrkunud palli siiski võrku. Lisaks tegi teisel poolajal korra skoori suvises üleminekuaknas klubiga liitunud Henri Käblik.

Laasner on käimasoleval liigahooajal löönud 25 väravat, edestades väravaküttide edetabelis lähimaid jälitajaid koguni 12 tabamusega. Esiliiga liider Welco on 19 mänguga kogunud 45 punkti, edestades mängu vähem pidanud Viimsit 13 punktiga. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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