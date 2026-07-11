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Aidus selguvad nädalavahetusel Eesti sõudmise meistrid

Sõudmine
Kaarel Kiiver - Christopher Hein
Kaarel Kiiver - Christopher Hein Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Laupäeval ja pühapäeval peetakse Aidu veespordikeskuses Eesti lahtised meistrivõistlused akadeemilises sõudmises, kus kahe võistluspäeva jooksul jagatakse välja 14 medalikomplekti.

Võistlustele on registreerunud üle 130 sportlase kõikidest Eesti sõudeklubidest. Lisaks tippsõudjatele on stardis ka veteranid.

Meeste ühepaadil on konkurents kõige tihedam – meistritiitlile asub jahti pidama 15 sõudjat. Eesti koondis on esindatud täies koosseisus: starti tulevad Kaarel Kiiver (TÜASK), Christopher Hein (Tallinna SK), Johann Poolak (Pärnu Kalev), Mikhail Kushteyn (Narva Energia), Uku Siim Timmusk (Tallinna SK) ja Nikita Žoglo (Tallinna SK).

Ka meeste paarisaerulisel kahepaadil on stardis kaheksa paatkonda. Koondislastest moodustavad paadid Kiiver ja Hein, Poolak ja Kushteyn ning Timmusk ja Žoglo. Samad sportlased osalevad ka paarisaerulise neljapaadi võistlusel.

Naiste ühepaadil kohtuvad taas eelmise aasta medalivõitjad. Tiitlit läheb kaitsma Rachel Kõllo (TÜASK), konkurentsi pakuvad mullune hõbemedalist Doris Meinbek (Viljandi SK) ning pronksmedali võitnud Tuuli Neidi Saks (Tallinna SK).

Laupäevased eelsõidud algavad kell 14 ning esimesed finaalid kell 16. Meeste ühepaadi finaal on kavas kell 16.30 ning neljapaatide finaal kell 18.30. Pühapäeval algab võistluspäev kell 12, naiste ühepaadi finaal sõidetakse kell 12.15 ja meeste paarisaerulise kahepaadi finaal kell 13.15.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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