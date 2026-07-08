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Eesti kriketikoondis alustab Taanis MM-valikturniiri

Teised alad
Eesti kriketikoondis
Eesti kriketikoondis
Teised alad

Eesti meeste kriketikoondis alustab kolmapäeval võistlust Rahvusvahelise Kriketinõukogu meeste T20 maailmameistrivõistluste 2028. aasta Euroopa piirkondlikul valikturniiril Taanis, kus üheksa riiki võistlevad pääsu nimel järgmisse kvalifikatsiooniringi.

Maailma edetabelis 71. kohal paiknev Eesti mängib 8.–14. juulil neli alagrupimängu. Meeskond kohtub kolmapäeval Taaniga (38. koht), neljapäeval Norraga (46.), reedel Ungariga (72.) ja esmaspäeval Türgiga (90.). Kõik meeskonnad on jagatud kahte alagruppi, kust neli paremat meeskonda pääsevad teisipäeval kohamängudele.

Alagruppide võitjate finaalkohtumise võitja tagab pääsu järgmisse kvalifikatsioonietappi, mis toimub veel selle aasta jooksul ja viib sammukese lähemale 2028. aasta T20 kriketi maailmameistrivõistlustele Austraalias. Tänavune turniir on Eesti meeste koondisele kolmas maailmameistrivõistluste valikturniir. Meeskond soovib jätkata edukat hoogu pärast 2024. aasta sooritust, kus võideti viiest mängust neli.

"Viimaste aastate jooksul on meeskond õppinud mõistma rahvusvaheliseks kriketiks valmistumise tegelikkust – mitte ainult tipphetki, vaid ka varajaseid hommikuid, reisimist, jõusaalitreeninguid, talviseid treeninguid, veebikoosolekuid, konkurentsi koondisekohtade nimel, mängu praktikat ning pidevat soovi nädalast nädalasse paremaks saada," ütles Kevin Pattenden, Eesti meeste kriketikoondise võistkonna juht. "Oleme selleks väljakutseks väga hästi valmis."

Kuna kriket on peamiselt välispordiala, seisab Eesti Kriketi Liit igal talvel silmitsi keeruliste ettevalmistustingimustega. Olenamata sellest on meeskonad teinud endast parima, et Eestit väärikalt esindada.

Eesti Kriketi Liit tänab mängija-treenerit Steffan Goochi, tehnika- ja sooritusvõime treenerit Paul Edgellerit, meeskonna mentorit Tatenda Taibut ning kogu koondist nende pühendumuse eest nii väljakul kui sellest väljaspool.

Toimetaja: Anders Nõmm

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