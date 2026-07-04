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Suvine saatesari "Me oleme tšempionid" alustab uut hooaega

Varia
Kregor Hermet
Kregor Hermet Autor/allikas: JDA Dijon Basket
Varia

Vikerraadio toob ka sel suvel saates "Me oleme tšempionid" kokku spordi ja muusika. Igal nädalal räägib üks sporditegelane enda muusikaarmastusest ja muusika seostest spordiga. Loomulikult kõlab saates külalise lemmikmuusika.

Millist muusikat kuulavad tuntud Eesti sportlased? Kuidas ammutavad nad muusikast jõudu rasketel hetkedel ja milline lugu peab kõlama, kui on vaja enne maksimaalset sportlikku pingutust end käima saada? Tihti on muusikal sportlastele ka väga sügav tähendus.

Hooaja avasaate külaline on korvpallikoondislane Kregor Hermet, kes räägib muusikast suure põlemisega.

"Me oleme tšempionid" hooaja avasaade on Vikerraadio eetris pühapäeval kell 18.15. Saatejuht on Juhan Kilumets.

Toimetaja: ERR Sport

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