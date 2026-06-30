16-aastane Viimsi ründaja liitub Norra kõrgliigaklubiga

Kaalma viibis märtsis ja mais klubi juures testimisel ning tuli Norrast tagasi heade emotsioonidega. Tulevane Kristiansundi mängija lisas, et sealne tempo ja mängustiil vajavad veel harjumist, vahendab Soccernet.ee.

Kaalma on tänavu mänginud nii Viimsi esindus- kui duubelmeeskonna eest. Kui esiliigas pole ründaja kuue mänguga jalga valgeks saanud, siis teises liigas on tal sama mängude arvuga kirjas kolm tabamust. 7:0 võidumängus FC Placeti vastu sai Kaalma kirja kübaratriki.

Kristiansundi esindusvõistkond on alates 2017. aastast mänginud ühe erandiga kõik hooajad Norra kõrgliigas. Praegusel hooajal on Kristiansund 16 meeskonna konkurentsis 14. kohal.