KUULA | "Võimla" võttis fookusesse jalgpalli MM-i ja Henri Veesaare
Vikerraadio spordisaates "Võimla" analüüsivad täna suure spordisuve värskemaid arenguid Tarmo Tiisler, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.
Jalgpalli MM-il on alagrupimängud peetud ja pinge kasvab. Kes on seni näidanud end parimast küljest? Kes on suurimad üllatajad?
Korvpallikoondist ootavad MM-valikmängud. Mida näitas maavõistlusmäng Lätiga?
Henri Veesaar on Atlanta Hawksi mängija. Teeme kokkuvõtte NBA talendikorje üllatavatest arengutest.
Kergejõustiku EM läheneb – millises seisus on Eesti mitmevõistlejad?
Robert Virves säras Kreeka rallil.
Toimetaja: ERR Sport