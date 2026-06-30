KUULA OTSE | "Võimla" võtab fookusesse jalgpalli MM-i ja Henri Veesaare

Jalgpalli MM-il on alagrupimängud peetud ja pinge kasvab. Kes on seni näidanud end parimast küljest? Kes on suurimad üllatajad?

Korvpallikoondist ootavad MM-valikmängud. Mida näitas maavõistlusmäng Lätiga?

Henri Veesaar on Atlanta Hawksi mängija. Teeme kokkuvõtte NBA talendikorje üllatavatest arengutest.

Kergejõustiku EM läheneb – millises seisus on Eesti mitmevõistlejad?

Robert Virves säras Kreeka rallil.