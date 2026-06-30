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KUULA OTSE | "Võimla" võtab fookusesse jalgpalli MM-i ja Henri Veesaare

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Vikerraadio spordisaates "Võimla" analüüsivad täna suure spordisuve värskemaid arenguid Tarmo Tiisler, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.

Jalgpalli MM-il on alagrupimängud peetud ja pinge kasvab. Kes on seni näidanud end parimast küljest? Kes on suurimad üllatajad?

Korvpallikoondist ootavad MM-valikmängud. Mida näitas maavõistlusmäng Lätiga?

Henri Veesaar on Atlanta Hawksi mängija. Teeme kokkuvõtte NBA talendikorje üllatavatest arengutest.

Kergejõustiku EM läheneb – millises seisus on Eesti mitmevõistlejad?

Robert Virves säras Kreeka rallil.

Toimetaja: ERR Sport

MM-i tänased mängud
19.50
ETV2
1/16-finaal
Elevandiluurannik – Norra
Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu

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