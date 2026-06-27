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Viievõistleja Mia Kotkin võitis EM-il laskejooksus hõbemedali

Teised alad
Mia Kotkin pjedestaalil.
Mia Kotkin pjedestaalil. Autor/allikas: Erakogu
Teised alad

Portugalis Madeira saarel toimuvatel moodsa viievõistluse Euroopa meistrivõistlustel Mia Kotkin laskejooksus hõbemedali.

Täiskasvanute arvestuses võistelnud Kotkin läbis raja ajaga 13.08,68. Kuldmedalile tuli prantslanna Lea Fernandez (võiduaeg 12.56,17) ja pronksise autasu sai kaela hispaanlanna Mercedes Vila Veiga (13.52,85).

Meeste seas läks kuldmedali samuti Prantsusmaale, kui esikoha teenis Mohamed-Kamis Mtir (10.57,27). Teine oli monacolane Geoffrey Delusier (11.11,39) ja kolmanda koha sai kodupubliku rõõmuks Goncalo Martinho (11.19,55).

Toimetaja: Henrik Laever

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