Viievõistleja Mia Kotkin võitis EM-il laskejooksus hõbemedali

Täiskasvanute arvestuses võistelnud Kotkin läbis raja ajaga 13.08,68. Kuldmedalile tuli prantslanna Lea Fernandez (võiduaeg 12.56,17) ja pronksise autasu sai kaela hispaanlanna Mercedes Vila Veiga (13.52,85).

Meeste seas läks kuldmedali samuti Prantsusmaale, kui esikoha teenis Mohamed-Kamis Mtir (10.57,27). Teine oli monacolane Geoffrey Delusier (11.11,39) ja kolmanda koha sai kodupubliku rõõmuks Goncalo Martinho (11.19,55).