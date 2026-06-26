X!

Kaks Eesti noorpurjetajat jõudsid Optimisti MM-il kuldfliiti

Purjetamine
Eesti noorpurjetajad Marokos
Eesti noorpurjetajad Marokos Autor/allikas: Raivo Kütt
Purjetamine

Marokos Tangeris peetavatel Optimisti maailmameistrivõistlustel tegid Eesti noorpurjetajad ajalugu, kui esimest korda jõudsid samal MM-il kuldfliiti kaks eestlast. Kvalifikatsioonisõitude järel jätkavad maailma parimate seas võistlemist Elari Teras ja Tormi Villiam Kütt.

18.-28. juunini peetavatel maailmameistrivõistlustel osaleb 284 noorpurjetajat 72 riigist. Kolme kvalifikatsioonipäeva järel sai Elari Teras 62. ja Tormi Villiam Kütt 67. koha, mis tagasid neile pääsu kuldfliiti.

Mari Uudam jätkab finaalsõite pronksfliidis 198. kohalt ning Raul Priks emeraldfliidis 234. kohalt.

Võistlused on Tangeris kulgenud keerulistes tingimustes. Esimesel kahel kvalifikatsioonipäeval õnnestus igas grupis pidada kaks sõitu, kuid kolmandal päeval saadi ligi kuue tunni jooksul peetud vaid üks sõit. Purjetajatele valmistavad raskusi muutlik tuul, ligi kahemeetrine tõusu ja mõõna vahe ning tugevad hoovused.

Eesti koondise treener Elise Umb ütles, et sportlased on keerulistes oludes hästi hakkama saanud.

"Poisid on teinud väga tugeva soorituse. Võistluste esimene etapp on läbitud – kvalifikatsioonisõidud on sõidetud ja koht oma grupis kindlustatud. Ees ootavad veel kolm päeva finaalsõite, mis annavad võimaluse strateegiat vastavalt oludele kohandada. Ka ilmaprognoos lubab jätkuvalt muutlikke tingimusi, kuid oleme kõigeks valmis ning anname endast parima, et saavutada võimalikult head tulemust kõikide sportlastega," ütles Umb.

Vahepeal peeti ka võistkondliku purjetamise maailmameistrivõistlused, kus maailmameistriks tuli Hispaania. Hõbemedali võitis Türgi ja pronksi Argentina. Eesti võistkond tänavu Team Racingu arvestuses ei osalenud.

Individuaalsed finaalsõidud algasid neljapäeval ning kestavad kolm päeva. Eesti purjetajad püüavad parandada oma kohti nii kuld-, pronks- kui ka emeraldfliidis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

MM-i tänased mängud
21.50
ETV
I-alagrupp
Norra – Prantsusmaa
Kommenteerivad Ivar Lepik ja Markus Jürgenson
TÄNA OTSE
19.55
ETV2
Jalgpalli Premium liiga. Pärnu JK Vaprus – FC Kuressaare

viimased uudised

09:31

Lukas ja Lepp piirdusid MK-etapil kvalifikatsiooniga

09:06

TÄNA OTSE | Haalandi ja Mbappe vastasseis selgitab I-grupi võitja

08:44

Eestlanna valiti rahvusvahelise maratoniorganisatsiooni peasekretäriks

08:15

Kaks Eesti noorpurjetajat jõudsid Optimisti MM-il kuldfliiti

07:07

Austraalia saavutas D-alagrupis USA järel teise koha

06:00

Jaapani ja Rootsi viik viis mõlemad edasi

01:02

Elevandiluurannik ja Ecuador pääsesid 32 parema hulka Uuendatud

25.06

ERR MM-il: väikeriik Curacao rõõmustab nii omasid kui teisi

25.06

Mölder ja Tamm jõudsid Poolas poolfinaali

25.06

ESPN usub, et Vaaks valitakse draft'is järgmisel aastal

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

11.06

Otto Oliver Olgo: Spursil on play-off'is vähem vilumust

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

01:02

Elevandiluurannik ja Ecuador pääsesid 32 parema hulka Uuendatud

25.06

Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

25.06

Brasiilia saatis Šotimaa kuristiku servale Uuendatud

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

25.06

Prantsusmaal uppus kuumalaine eest jahutust otsinud tippjalgpallur

25.06

Mehhiko sammus hooga 32 hulka, edasipääsuga üllatas Lõuna-Aafrika Uuendatud

24.06

Kanadalast raskelt vigastanud Katari poolkaitsjale määrati võistluskeeld

25.06

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

25.06

Vaaks: au on Eesti koondist esindada

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo