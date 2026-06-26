Kaks Eesti noorpurjetajat jõudsid Optimisti MM-il kuldfliiti

Marokos Tangeris peetavatel Optimisti maailmameistrivõistlustel tegid Eesti noorpurjetajad ajalugu, kui esimest korda jõudsid samal MM-il kuldfliiti kaks eestlast. Kvalifikatsioonisõitude järel jätkavad maailma parimate seas võistlemist Elari Teras ja Tormi Villiam Kütt.

18.-28. juunini peetavatel maailmameistrivõistlustel osaleb 284 noorpurjetajat 72 riigist. Kolme kvalifikatsioonipäeva järel sai Elari Teras 62. ja Tormi Villiam Kütt 67. koha, mis tagasid neile pääsu kuldfliiti.

Mari Uudam jätkab finaalsõite pronksfliidis 198. kohalt ning Raul Priks emeraldfliidis 234. kohalt.

Võistlused on Tangeris kulgenud keerulistes tingimustes. Esimesel kahel kvalifikatsioonipäeval õnnestus igas grupis pidada kaks sõitu, kuid kolmandal päeval saadi ligi kuue tunni jooksul peetud vaid üks sõit. Purjetajatele valmistavad raskusi muutlik tuul, ligi kahemeetrine tõusu ja mõõna vahe ning tugevad hoovused.

Eesti koondise treener Elise Umb ütles, et sportlased on keerulistes oludes hästi hakkama saanud.

"Poisid on teinud väga tugeva soorituse. Võistluste esimene etapp on läbitud – kvalifikatsioonisõidud on sõidetud ja koht oma grupis kindlustatud. Ees ootavad veel kolm päeva finaalsõite, mis annavad võimaluse strateegiat vastavalt oludele kohandada. Ka ilmaprognoos lubab jätkuvalt muutlikke tingimusi, kuid oleme kõigeks valmis ning anname endast parima, et saavutada võimalikult head tulemust kõikide sportlastega," ütles Umb.

Vahepeal peeti ka võistkondliku purjetamise maailmameistrivõistlused, kus maailmameistriks tuli Hispaania. Hõbemedali võitis Türgi ja pronksi Argentina. Eesti võistkond tänavu Team Racingu arvestuses ei osalenud.

Individuaalsed finaalsõidud algasid neljapäeval ning kestavad kolm päeva. Eesti purjetajad püüavad parandada oma kohti nii kuld-, pronks- kui ka emeraldfliidis.