Manchester United kindlustas uue hiidstaadioni jaoks vajaliku maa

Manchester United on astunud olulise sammu uue 100 000-kohalise staadioni rajamisel, kindlustades suurema osa selleks vajalikust maast.

Klubi ostis umbes 10 hektari suuruse maa-ala ettevõttelt Indurent, mis kuulub investeerimisfirma Blackstone'i portfelli. Maa asub umbes 350 meetri kaugusel praegusest Old Traffordi staadionist.

Manchester United avalikustas uue kodustaadioni plaani juba eelmisel aastal. Ligikaudu kahe miljardi naela maksumusega areen kerkib Old Traffordi kõrvale ning sellest peaks saama Suurbritannia suurim jalgpallistaadion.

Klubi uue staadioni arenduse tegevjuhi Collette Roche'i sõnul võimaldab asukoht säilitada Old Traffordiga seotud traditsioonid ja fännikultuuri.

1910. aastast Manchester Unitedi kodustaadioniks olnud Old Trafford mahutab üle 74 000 pealtvaataja. Viimastel aastatel on staadion saanud kriitikat vananenud taristu tõttu. Probleemideks on olnud muu hulgas lekkiv katus, puudulik drenaaž ja närilised.

Klubi vähemusomanik Jim Ratcliffe on algusest peale eelistanud uue staadioni ehitamist olemasoleva renoveerimisele. Mullu märkis tegevjuht Omar Berrada, et suur investeering võib järgmise viie aasta jooksul piirata klubi võimalusi mängijateturul.