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"Spordipühapäev": kas Eesti spordijuhtimises on segaduste aeg läbi?

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EOK presidendivalimised
EOK presidendivalimised Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Varia

Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev" tulevad viimases pühade-eelses saates jutuks Eesti Olümpiakomitee presidendivalimised, kergejõustiku MM-normid ning suvised suursündmused.

Eesti Olümpiakomitee sai endale uue presidendi. Kuivõrd võiks meie spordijuhtimises aset leidnud suhteline segaduste aeg nüüd läbi olla?

Järgmise aasta kergejõustiku MM-normid on pöörased ja nende täitmine jõukohane vähestele. Kas normide pideva tõstmisega on vint üle keeratud?

Vaatame ette alanud suve olulistele ja märgilistele spordisündmustele nii meil kui ka mujal. Kuu kommentaariks sõna saab sõna ka teenekas ajakirjanik Tiit Karuks.

"Spordipühapäev" algab pühapäeval Vikerraadios kell 18.15, saatejuht on Juhan Kilumets.

Toimetaja: ERR Sport

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