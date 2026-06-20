"Spordipühapäev": kas Eesti spordijuhtimises on segaduste aeg läbi?

Eesti Olümpiakomitee sai endale uue presidendi. Kuivõrd võiks meie spordijuhtimises aset leidnud suhteline segaduste aeg nüüd läbi olla?

Järgmise aasta kergejõustiku MM-normid on pöörased ja nende täitmine jõukohane vähestele. Kas normide pideva tõstmisega on vint üle keeratud?

Vaatame ette alanud suve olulistele ja märgilistele spordisündmustele nii meil kui ka mujal. Kuu kommentaariks sõna saab sõna ka teenekas ajakirjanik Tiit Karuks.

"Spordipühapäev" algab pühapäeval Vikerraadios kell 18.15, saatejuht on Juhan Kilumets.