Vehklemise EM-il pääses eestlannadest ainsana 16 parema sekka Lehis

Prantsusmaal Antonys toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel läbisid kõik neli Eesti epeenaist alagrupiturniiri edukalt, aga põhiturniiril jõudis 16 parema sekka vaid Katrina Lehis.

Pariisi südamest kümne kilomeetri kaugusel lõunas asuvas Antonys võitis Julia Beljajeva alagrupis oma kuuest matšist viis. Katrina Lehis, Veronika Zuikova ja Irina Embrich teenisid alagrupis neli võitu.

1/32-finaalis kohtus mullu EM-il hõbeda võitnud Lehis Rumeenia vehkleja Emma Sontiga ning pääses tasavägise matši järel lisaajal saadud 9:8 võiduga 32 parema sekka. Seal tuli vastaseks rootslanna Elvira Martensson ning 15:12 võiduga tagas eestlanna koha kaheksandikfinaalis, kus tema vastaseks on ungarlanna Blanka Nagy.

Embrich pidi oma põhitabeli avamatšis tunnistama prantslanna Diane von Kerssenbrocki 11:10 paremust, Beljajeva alistas kindlalt 15:5 leedulanna Paulina Bajorunaite-Stauske ning läks 32 parema seas vastamisi just Embrichi alistanud prantslannaga, aga sai 7:15 kaotuse.

Zuikova esimeseks vastaseks põhiturniiril oli olümpiavõitja Giulia Rizzi, itaallanna oli parem 15:8.