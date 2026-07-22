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Embrich ja Zuikova murdsid MM-il põhiturniirile, Beljajeva jäi napilt välja

Vehklemine
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Irina Embrich.
Irina Embrich. Autor/allikas: FIE - International Fencing Federation
Vehklemine

Hongkongis alanud vehklemise maailmameistrivõistlustel jõudsid epeevehklejad Irina Embrich ja Veronika Zuikova individuaalvõistlusel põhiturniirile. Julia Beljajeva kaotas otsustavas ringis ühe torkega.

Eesti naiskonda kuuluvad MM-il Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Zuikova. Ainsana pääses otse põhiturniirile maailma edetabeli esinumber Lehis, ülejäänud kolm pidid alustama võistlemist alagrupiturniirist.

Embrich võitis oma alagrupis kõik kuus matši ning kindlustas sellega otsepääsu põhiturniirile ehk 64 parema sekka.

Beljajeva kaotas alagrupis oma esimese matši Venezuela esindajale Lizzie Asisile, kuid võitis seejärel neli matši järjest. Ta jätkas võistlemist 128 parema seas, kus sai kindla 15:4 võidu filipiinlanna Hanniel Abella üle, aga pidi järgmises ringis tunnistama rumeenlanna Natalia Constantini 15:14 paremust.

Alagrupiturniiril oli kõige käänulisem teekond Zuikoval, kes kogus kolm võitu ja kolm kaotust. Ka tema jätkas võistlemist 128 parema seas. Esimeses matšis alistas Zuikova 15:13 tulemusega egiptlanna Aya Husseini ja teenis seejärel otsustavas matšis 10:9 võidu mullu Euroopa meistriks tulnud venelanna Aizanat Murtazajeva üle.

Lehis, Embrich ja Zuikova vehklevad põhiturniiril laupäeval. Naiste võistkonnavõistlus on kavas teisipäeval, 28. juulil.

Toimetaja: Henrik Laever

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