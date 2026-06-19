Eesti epeemeeskond saavutas EM-il 12. koha

Eesti meeskond alustas EM-i 45:39 võiduga Suurbritannia üle. Tafenau ja Priinits võitsid kaks esimest minimatši ning kuigi Laasik kaotas 3:4 William Eastile, oli Eestil neljanda minimatši alguseks siiski kahetorkeline edu. Tafenau sai siis James Jeali üle 5:2 võidu ja ülejäänud matši jooksul püsis stabiilne kolme-neljatorkeline edu.

16 parema seas tuli aga vastamisi minna avaringis vaba olnud esimese asetusega Prantsusmaaga. Võõrustajad tulid 2016. aastal olümpiavõitjateks ning on viimase seitsme aasta jooksul võitnud kaks MM-kulda. Eestlased suutsid võita kolm minimatši, kui Salm oli 4:2 üle Kendrick Jean Josephist, Tafenau alistas sama vastase 5:2 ning Salm sai ka Alexandre Bardenet' üle 6:4 võidu, ent lõpuks liikus tugev Prantsusmaa siiski 45:31 võiduga veerandfinaali.

Esimeses kohamatšis kohtus Eesti Saksamaaga ning teenis 36:30 võidu. Sealjuures läks Saksamaa 10:6 juhtima, aga eestlased võitsid kolm minimatši järjest ning läksid 20:17 ette. Matthew Bülau alistas Salmi veel 7:6, aga otsustavas minimatšis sai Tafenau Lukas Bellmannist jagu 6:2.

Eestlased läksid seejärel Tšehhi vastu juhtima 14:10, aga vastased suutsid neljanda minimatšiga seisu viigistada. Järgnes tasavägine heitlus ning otsustava minimatši eel oli tšehhidel napp 30:29 edu, kuid Tafenaul ei õnnestunud seda seisu võiduks pöörata ja Eestil tuli leppida 38:45 kaotusega.

11.-12. koha matšis mindi vastamisi Taaniga ning Priinitsata vehelnud Eesti saavutas kolme duelli järel 15:8 edu. Kuuendas minimatšis kaotas Salm aga 3:7 ning järgmises kaotas Laasik 6:9, lubades sellega taanlased juhtima 35:34. Otsustavates minimatšides kindlamalt vehelnud Taani teenis lõpuks 45:40 võidu, jättes Eesti meeskonna 12. kohale.

Euroopa meistri selgitavad reede õhtul Prantsusmaa ning Itaalia.