Lehis jõudis vehklemise EM-il poolfinaali

Pariisi südamest kümne kilomeetri kaugusel lõunas asuvas Antonys võitis Julia Beljajeva alagrupis oma kuuest matšist viis. Katrina Lehis, Veronika Zuikova ja Irina Embrich teenisid alagrupis neli võitu.

1/32-finaalis kohtus mullu EM-il hõbeda võitnud Lehis Rumeenia vehkleja Emma Sontiga ning pääses tasavägise matši järel lisaajal saadud 9:8 võiduga 32 parema sekka. Seal tuli vastaseks rootslanna Elvira Martensson ning 15:12 võiduga tagas eestlanna koha kaheksandikfinaalis, kus tema vastaseks oli ungarlanna Blanka Nagy. Tempokalt kulgenud kohtumise avaperiood lõppes seisul 11:11, kuigi Lehis oli enne seda olnud 9:11 kaotusseisus. Teisel kolmandikul pani Lehis oma paremuse maksma ning võitis matši 15:12, kindlustades koha veerandfinaalis.

Veerandfinaalis läks Lehis vastamisi itaallanna Giulia Rizziga ning haaras kohe alguses 2:0 edu. Kahe perioodi järel juhtis eestlanna 7:5 ning kasvatas viimases kolmandikus eduseisu veelgi. Lõpuks võitis Lehis veerandfinaali kindlalt 15:7 ning pääses poolfinaali. Lehis läheb nelja parema seas kokku ungarlanna Eszter Muhariga.

Embrich pidi oma põhitabeli avamatšis tunnistama prantslanna Diane von Kerssenbrocki 11:10 paremust, Beljajeva alistas kindlalt 15:5 leedulanna Paulina Bajorunaite-Stauske ning läks 32 parema seas vastamisi just Embrichi alistanud prantslannaga, aga sai 7:15 kaotuse.

Zuikova esimeseks vastaseks põhiturniiril oli olümpiavõitja Giulia Rizzi, itaallanna oli parem 15:8.