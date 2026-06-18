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Lehis jõudis vehklemise EM-il poolfinaali

Vehklemine
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Katrina Lehis.
Katrina Lehis. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Vehklemine

Prantsusmaal Antonys toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel jõudis Eesti epeenaistest ainsana poolfinaali Katrina Lehis, kes alistas veerandfinaalis itaallanna Giulia Rizzi. Sellega kindlustas eestlanna endale vähemalt pronksmedali.

Pariisi südamest kümne kilomeetri kaugusel lõunas asuvas Antonys võitis Julia Beljajeva alagrupis oma kuuest matšist viis. Katrina Lehis, Veronika Zuikova ja Irina Embrich teenisid alagrupis neli võitu.

1/32-finaalis kohtus mullu EM-il hõbeda võitnud Lehis Rumeenia vehkleja Emma Sontiga ning pääses tasavägise matši järel lisaajal saadud 9:8 võiduga 32 parema sekka. Seal tuli vastaseks rootslanna Elvira Martensson ning 15:12 võiduga tagas eestlanna koha kaheksandikfinaalis, kus tema vastaseks oli ungarlanna Blanka Nagy. Tempokalt kulgenud kohtumise avaperiood lõppes seisul 11:11, kuigi Lehis oli enne seda olnud 9:11 kaotusseisus. Teisel kolmandikul pani Lehis oma paremuse maksma ning võitis matši 15:12, kindlustades koha veerandfinaalis.

Veerandfinaalis läks Lehis vastamisi itaallanna Giulia Rizziga ning haaras kohe alguses 2:0 edu. Kahe perioodi järel juhtis eestlanna 7:5 ning kasvatas viimases kolmandikus eduseisu veelgi. Lõpuks võitis Lehis veerandfinaali kindlalt 15:7 ning pääses poolfinaali. Lehis läheb nelja parema seas kokku ungarlanna Eszter Muhariga.

Embrich pidi oma põhitabeli avamatšis tunnistama prantslanna Diane von Kerssenbrocki 11:10 paremust, Beljajeva alistas kindlalt 15:5 leedulanna Paulina Bajorunaite-Stauske ning läks 32 parema seas vastamisi just Embrichi alistanud prantslannaga, aga sai 7:15 kaotuse.

Zuikova esimeseks vastaseks põhiturniiril oli olümpiavõitja Giulia Rizzi, itaallanna oli parem 15:8.

Toimetaja: Anders Nõmm

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