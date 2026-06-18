Kõik neli Eesti epeenaist jõudsid EM-il põhitabelisse

Prantsusmaal Antonys toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel läbisid kõik neli Eesti epeenaist alagrupiturniiri edukalt ning jõudsid põhitabelisse.

Pariisi südamest kümne kilomeetri kaugusel lõunas asuvas Antonys võitis Julia Beljajeva alagrupis oma kuuest matšist viis. Katrina Lehis, Veronika Zuikova ja Irina Embrich teenisid alagrupis neli võitu.

1/32-finaalis kohtub mullu hõbeda võitnud Lehis Rumeenia vehkleja Emma Sontiga, Zuikova vastaseks on itaallanna Giulia Rizzi, Beljajeva läheb vastamisi leedulanna Paulina Bajorunaite-Stauskega ning Embrichil tuleb kohtuda prantslanna Diane von Kerssenbrockiga.

Kõik Eesti vehklejad on EM-il alumises tabelipooles, edu korral läheks näiteks Embrich ja Beljajeva vastamisi kaheksandikfinaalis.