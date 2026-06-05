Carolina Hurricanes viigistas Stanley karika finaalseeria

Carolina Hurricanes tuli kodujääl kaheväravalisest kaotusseisust välja ning alistas Stanley karika finaalseeria teises kohtumises lisaaja järel Vegas Golden Knightsi 4:3. Seitsmest mängust koosnev finaalseeria on nüüd viigis 1:1.

Vegas alustas kohtumise kaheväravalise eduga tänu Brett Howdenile. Ründaja avas skoori avaperioodi keskel ning suurendas teisel kolmandikul külaliste eduseisu 2:0-le.

Carolina alustas edukat tagasitulekut kolmanda perioodi keskel, kui Logan Stankoven vähendas kaotusseisu 9.40 2:1-le. Vaid paar minutit hiljem 7.14 viigistas Mark Jankowski seisu ning 4.35 viis Jordan Staali ülekaaluvärav kodumeeskonna esmakordselt juhtima.

Vegas ei andnud alla ja viis mängu lisaajale. Kui normaalaja lõpuni oli 1.21, kasutas Mark Stone ära väravaesise segaduse ning saatis litri võrku, viigistades seisu 3:3-le.

Lisaajal sai otsustavaks Tomaš Hertli karistus. Carolina kasutas arvulise ülekaalu kiiresti ära ning Seth Jarvis lõi otsustava värava, kindlustades Carolinale 4:3 võidu

"See oli maailma parim tunne," ütles võiduvärava autor Jarvis pärast mängu. "Me ei läinud kordagi liiga emotsionaalseks ning vastasime iga kord, kui olime raskes olukorras."

Carolina väravavaht Frederik Andersen tegi 23 tõrjet ning Shayne Gostisbehere kogus kaks resultatiivset söötu. Vegase poolel 22 tõrjet teinud Carter Hart pidi lõpuks tunnistama vastaste paremust.

Finaalseeria kolmas kohtumine peetakse laupäeval Las Vegases.