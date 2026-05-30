Carolina jõudis 20-aastase vahe järel Stanley karikafinaali

Carolina Hurricanes Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähokiliigas NHL mängivad tänavu meistritiitli nimel Vegas Golden Knights ning öösel vastu laupäeva neljandat korda järjest Montreal Canadiensi alistanud Carolina Hurricanes.

Carolina kaotas idakonverentsi finaali esimese mängu 2:6, aga võitis siis kolm mängu järjest, sealhulgas viskas Hurricanes neljandas mängus neli vastuseta väravat. Seeria viies mäng kujunes aga veelgi ühepoolsemaks, kui Hurricanes teise kolmandiku lõpus 5:0 juhtima läks. Canadiens sai võõrsil ikkagi auvärava, aga Carolina sai seejärel veel korra tühja väravasse visata ning 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) võidu vormistada.

Kanadalased Taylor Hall ja Logan Stankoven said kirja värava ja tegid eeltööd veel kahele tabamusele, kaasmaalane Seth Jarvis ja ameeriklane Jackson Blake tõid kaks võidumängus kaks resultatiivsuspunkti.

Carolina võitis 2006. aastal Stanley karika ning on viimase seitsme aasta jooksul jõudnud poolfinaali neli korda, aga pidanud kolm korda kaotusega leppima. "Palju aastaid, palju valu," ütles ründaja Jordin Martinook. "Meil on olnud tiime, kellega oleks võinud karika võita, aga me ei suutnud seda teha."

2017. aastal asutatud Vegas Golden Knights jõudis koha oma esimesel aastal finaali, kuid jäi alla Washington Capitalsile. 2023. aastal kerkis Vegase tiim NHL-i meistriks, klubi on oma üheksa-aastase ajaloo jooksul ainult ühe korra Stanley karikavõistlustelt välja jäänud.

Stanley karikafinaali esimene mäng toimub Eesti aja järgi öösel vastu 3. juunit, esimesed kaks mängu peetakse Carolinas ja järgmised kaks Vegases.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

