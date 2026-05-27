Vegas Golden Knights jõudis Stanley karikavõistlustel finaali

Vegas Golden Knights alistas Stanley karikavõistluste läänekonverentsi finaalseerias neljandat korda Colorado Avalanche'i ja võitis seeria mängudega neli-null.

Golden Knights võitis seeria viimaseks jäänud neljanda mängu kodujääl 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Väravaga panustasid võitu Mark Stone ja Cole Smith, Avalanche'i auvärava viskas kaks minutit enne lõpusireeni Gabriel Landeskog.

Vaid üheksa aastat tagasi asutatud Golden Knights jõudis juba kolmandat korda Stanley karikavõistlustel finaali. Debüüthooajal kaotati finaalseerias Washington Capitalsile mängudega üks-neli, kuid viis aastat hiljem võideti esimene tiitel, kui saadi Florida Panthersist jagu mängudega neli-üks.

Tänavu läheb Golden Knights finaalis vastamisi kas Carolina Hurricanesi või Montreal Canadiensiga. Selles seerias on seis hetkel Hurricanesi kasuks kaks-üks.