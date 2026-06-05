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McNabb viidi pärast litritabamust haiglasse

Jäähoki
Brayden McNabb
Brayden McNabb Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Vegas Golden Knightsi kaitsja Brayden McNabb viidi haiglasse uuringutele pärast seda, kui ta sai Stanley karikafinaali teises kohtumises litriga näkku. Carolina Hurricanes võitis lisaajal 4:3 ning viigistas finaalseeria 1:1-le.

Õnnetus juhtus avaperioodis, kui Carolina ründaja Nikolaj Ehlers tegi värava suunas tugeva pealeviske. Väravavaht Carter Harti ees seisnud McNabbi tabas litter visiiri piirkonda ning ta lahkus kohe jäält. ESPN-i teatel lendas litter kiirusega 140 km/h.

35-aastane McNabb ei naasnud enam mängu ning Vegas pidi ülejäänud kohtumise läbi ajama ühe kaitsjaga vähem. Pärast mängu viidi ta haiglasse täiendavatele uuringutele.

"Sellist asja ei taha kunagi näha. Loodame, et temaga on kõik korras, me pole teda veel näinud, aga loodame, et tal läheb hästi" ütles Vegase ründaja Brett Howden pärast mängu.

Vegase peatreener John Tortorella ei osanud vahetult pärast mängu McNabbi tervisliku seisundi kohta täpsemat infot anda.

Vegas juhtis kolmanda perioodi alguses 2:0, kuid Carolina tuli kaotusseisust välja. Võiduvärava tõi Carolinale Seth Jarvis, kes kindlustas 4:3 võidu. Stanley karika finaalseeria jätkub nüüd Las Vegases, kus peetakse järgmised kaks kohtumist.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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