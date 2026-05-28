Carolina sai Stanley karikavõistlustel kolmanda järjestikuse võidu

Võõrsil mänginud Hurricanes sattus avaperioodi lõpus vingesse hoogu, kui soomlane Sebastian Aho ning kanadalased Jordan Staal ja Logan Stankoven vähem kui kolme minutiga kolm väravat viskasid. Teisel kolmandikul väravalisa ei sündinud ning Carolina edu püsis kindlalt kuni mängu lõpuni, mil venelane Andrei Svetšnikov litri tühja väravasse saatis ja 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) võidu vormistas.

Carolina tegi võõrustaja väravale 43 pealeviset, Canadiens sai hakkama vaid 18 pealeviskega. "Tahtsime kiirelt alustada ja täpselt seda tegimegi," sõnas avavärava autor Aho. "Esimesel perioodil mitu kiiret väravat, saime sellega mugava vahe sisse. Saame öelda, et mängisime hästi."

Montreal võitis poolfinaalseeria esimese mängu 6:2, aga on järgmises kolmes kaotajaks jäänud. Nelja võiduni kestev seeria jätkub Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva, mäng toimub Carolinas.

Selle seeria võitjat ootab finaalis Vegas Golden Knights, kes alistas Colorado Avalanche'i läänekonverentsis neli-null.