Vegas Golden Knights tuli välja 0:3 seisust ja asus kolm-null juhtima

Vegas Golden Knights alistas Stanley karikavõistluste läänekonverentsi finaalis kodus Colorado Avalanche'i 5:3 (0:3, 3:0, 2:0) ja asus seeriat juba kolm-null juhtima.

Seeria kaks esimest kohtumist kaotanud põhiturniiri parim Colorado alustas võõrsil küll bravuurikalt, võites avakolmandiku 3:0. Väravad viskasid Gabriel Landeskog, Nazem Kadri ja Jack Drury.

Teist perioodi oli mängitud vaid 19 sekundit, kui Mark Stone avas arvulisest ülekaalust kodumeeskonna väravaarve ja vaid mõni minut hiljem vähendas William Karlsson vahe minimaalseks. Kolmandiku keskel Keegan Kolesar juba viigistas.

Viimase kolmandiku üheksandal minutil viskas Tomaš Hertl ka Las Vegase klubi juhtvärava ja viies tabamus sündis viimase minut hakul juba tühja võrku - autoriks Brett Howden.

Seega asus Vegas Golden Knights seeriat kolm-null juhtima ja võib kindlustada pääsu Stanley karikafinaali kolmapäeval, 27. mail, kui kasutada saab taas koduväljakueelist.