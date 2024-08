Olümpiavõitja Rooth: ma alati unistan suurelt ja ei karda seda teha

"Ma armastan Eestit, ma armastan Tallinnat, seal on üks minu kõige lemmikum staadion. Ma võitlesin seal 2021. ja 2023. aastal," ütles Rooth Eesti ajakirjanikke nähes.

"Ma ei tea, mida öelda, see on uskumatu tunne," kirjeldas Rooth enda emotsioone.

Roothi käest küsiti, kas ta teab, kes on Helge Lövland. "Muidugi ma tean. Ta on ainukene norralane, kes on kümnevõistluses olümpiakulla võitnud ja ta tegi seda 104 aastat tagasi," vastas olümpiavõitja.

"Peale teivashüpet sain aru, et mul on võimalus kulla eest võistelda ja peale odaviset olin päris kindel, et nii kaua, kui ma 1500 meetris ei kuku või muud moodi ära ei riku, siis võidan kulla ja nii läkski, ma sain hakkama. Olen õnnelik!" kirjeldas Rooth võistluse lõpufaasi.

Markus Roothil oli hea meel, et ta suutis hea võistluse kokku panna. "Ma arvan, et mida rohkem harjututada, seda rohkem õnne sul ka on. Ma olen see talv väga hästi trenni teinud ja arenenud edasi igal alal. Nüüd ma sain seda tõestada ka staadionil ja seekord ma ei rikkunud mitte ühtegi ala ära," rääkis Rooth.

"Ma alati unistan suurelt ja ma ei karda suurelt unistada, aga medal meil plaanis ei olnud, kui ma nii öelda võin," lõpetas olümpiavõitja Markus Rooth.