Lukaku naasis Belgia koondisesse juubeliväravaga

Romelu Lukaku tähistas oma naasmist Belgia koondisesse rekordilise 90. koondiseväravaga, kui nad võitsid MM-i eelses sõpruskohtumisel Horvaatiat võõrsil 2:0.

Belgia asus kohtumist juhtima 38. minutil, kui koondise kapten Youri Tielemans lõi avavärava.

Lukaku alustas kohtumist varumeeste pingilt ning pääses väljakule mängu viimaseks 18. minutiks. Aasta koondisest eemal olnud ründaja kasutas antud võimaluse ära, lüües kohtumise lõpus Belgia teise värava 96. minutil. See oli ühtlasi ka Lukaku 90. värav rahvuskoondise eest.

Belgia oli lähedal ka kolmandale väravale, kuid Hans Vanakeni pealöök tabas 74. minutil latti.

Mõlemad koondised kasutasid kohtumist MM-i ettevalmistuseks ning tegid rohkelt vahetusi. Belgia kasutas kaheksa ja Horvaatia koguni kümme vahetust.

MM-il alustab Belgia oma G-alagrupi turniiri Egiptuse vastu Seattle'is 15. juunil, samas kui Horvaatia esimene mäng L-alagrupis on Inglismaa vastu Dallases 17. juunil.