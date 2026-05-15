Lukaku valiti MM-iks koondisse: peame ta kõigepealt vormi ajama

Romelu Lukaku ja Belgia koondise maskott Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Belgia jalgpallikoondise peatreener Rudi Garcia avalikustas nimekirja mängijatest, kellega alustatakse ettevalmistust suvisteks maailmameistrivõistlusteks. Valikusse mahtus ka terve hooaja vältel vigastustega heidelnud staarründaja Romelu Lukaku.

33-aastane Napoli ründaja sai enne tänavust Serie A hooaega vigastada ning on alates septembrist veetnud seitsmes mängus väljakul kokku 69 minutit. Belgia koondise ajaloo resultatiivseim mängija on vigastusest taastunud kodumaal ning peatreener Garcia otsustas võimsa väravamasina ka suvel Põhja-Ameerikasse kaasa võtta.

"Romelu on taastumas, aga ta pole üldse vormis. Ma pole kindel, kas ta algkoosseisus saab mänge alustada. Aga ta on meie parim ründaja, Belgia ajaloo parim," sõnas Garcia. "Meil on viis nädalat, et ta vormi ajada."

Koondise eest 89 väravat löönud Lukaku mängib MM-il neljandat korda, 2018. aastal aitas ta Belgia pronksmedalini, poolfinaalis jäädi alla lõpuks maailmameistriks tulnud Prantsusmaale. Belgia mängib tänavu G-grupis Egiptuse, Iraani ja Uus-Meremaaga. Selle grupi mängud peetakse Seattle'is, Los Angeleses ning Vancouveris.

Lisaks Lukakule, kes on koondist esindanud 124 mängus, kaasas Garcia nimekirja muuhulgas veel Axel Witseli (136 mängu), Kevin De Bruyne (117) ja Thibaut Courtois' (107). MM-il mängib ka Brüsselis sündinud Matias Fernandez-Pardo, kes on küll varasemalt Belgia noortekoondisi esindanud, kuid ründaja otsustas eelmise aasta alguses kolida Hispaania lipu alla. Aasta hiljem otsustas ta ikkagi uuesti sünnimaad esindada.

Belgia jalgpallikoondise koosseis MM-iks:

Väravavahid: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)

Kaitsjad: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Poolkaitsjad: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Ründajad: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

