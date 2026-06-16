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Hiline värav päästis Uruguayle viigipunkti, Iraan ja Uus-Meremaa ka võrdsed

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Öösel vastu teisipäeva peeti Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril kaks kohtumist, mõlemad lõppesid viigiga.

Saudi Araabial õnnestus Miamis toimunud mängus Uruguay vastu 41. minutil juhtima minna, kui Abdulelah Al-Amri nurgalöögi järel õigel ajal õiges kohas oli ja värava eest avavärava lõi. Uruguay tuline jaht viigiväravale kandis lõpuks siiski vilja, kui Maximiliano Araujo 80. minutil samuti vastase väravavahi tõrje järel palli puuri toimetas.

Uruguayl oli kolmandal üleminutil ka suurepärane võimalus võit võtta, aga Saudi Araabia väravavaht Mohammed Al-Owais tegi suurepärase tõrje ning kohtumise lõpuks jäi tabloole 1:1 viik.

H-alagrupis mängisid Hispaania ja Roheneemesaared samuti esimeses voorus viiki, järgmised mängud peetakse 21. juunil.

H-alagrupp

Saudi Araabia

1
:
1

Uruguay

90:00

  • Al-Amri41'
  • Araujo80'

Uus-Meremaa läks Inglewoodis Iraania vastu juhtima juba seitsmendal minutil, kui Elijah Just tiheda söödumänguga üles ehitatud rünnaku realiseeris. Iraan vastas 25 minutit hiljem, Ramin Rezaeian tegi õigel ajal kastis jooksu ning sai tiimikaaslase löögi järel värava ette jäänud palli väravasse toimetada.

Avavärava autor Just ei olnud aga tabamustega lõpetanud ning saatis 55. minutil taas kiirelt tekkinud rünnaku järel taas palli iraanlaste väravasse. Ka sellele tabamusele leiti vastus, Mohammad Mohebi 64. minuti pealöök põrkas postist sisse ning kohtumine lõppeski 2:2 viigiga.

Kõik esmaspäevase mängupäeva kohtumised lõppesid seega viigiga, lisaks eelnevalt mainitud H-alagrupi mängudele mängisid viiki ka Belgia ning Egiptus. Selles alagrupis peetakse järgmised kohtumised samuti 21. juunil.

G-alagrupp

Iraan

2
:
2

Uus-Meremaa

90:00

  • Rezaeian32'
  • Mohebi64'
  • Just7'
  • Just54'

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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