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Mehhikole määratud FIFA trahvid jäid jõusse

Jalgpall
Mehhiko jalgpallifännid
Mehhiko jalgpallifännid Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) jättis jõusse Rahvusvahelisele Jalgpalliliidule (FIFA) poolt määratud trahvid Mehhiko jalgpalliliidule fännide homofoobsete hüüdlausete kasutamise eest, kuid tühistas staadioni osalise sulgemise karistuse.

FIFA määras Mehhikole kokku 140 000 Šveitsi frangi suurused trahvid pärast 2024. aasta sõprusmänge Boliivia, Uruguay ja Brasiiliaga, kus fännid kasutasid korduvalt homofoobseid hüüdlauseid. Lisaks pidi Mehhiko järgmisel FIFA kohtumisel sulgema 15 protsenti staadioni kohtadest. 

Mehhiko jalgpalliliit kaebas otsused edasi, sest nende sõnul on alates 2015. aastast tehtud palju tööd, et sellist käitumist lõpetada. CAS leidis siiski, et probleem pole kadunud ja jättis trahvid jõusse. 

Samas otsustas kohus tühistada karistuse, mille järgi oleks Mehhiko pidanud sulgema 15 protsenti oma staadionist. "CAS-i paneel leidis, et FIFA distsiplinaarkomisjon rakendas põhjendamatut topeltstandardit menetluste puhul," öeldi otsuses.

Mehhiko on homofoobsete hüüdlausete kasutamise tõttu saanud karistusi ka varem nii FIFA-lt kui ka Põhja-, Kesk-Ameerika ja Kariibide jalgpalliliidult (CONCACAF).

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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