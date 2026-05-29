Finaalseerias kolm väravat löönud Kubassova tuli taas Ungari meistriks
Eesti jalgpallur Vlada Kubassova klubi Ferencvaros sai Ungari naiste kõrgliiga finaalseerias kaks suurt võitu ja krooniti meistriks.
Kubassova alistas finaali esimeses kohtumises Puskase akadeemia võistkonna 6:2. Ferencvaros jäi selles mängus 0:1 taha ja Kubassova tabamus 24. minutil viigistas seisu.
Teisipäeval sai Ferencvaros sama vastase üle võõrsil lausa 8:0 võidu. Sedapuhku panustas Kubassova kahe tabamusega: viiendal minutil tegi ta seisuks 2:0 ja 37. minutil 3:0.
Tegemist on 30-aastase Kubassova jaoks kolmanda Ungari meistritiitliga.
Põhiturniiril oli Ferencvaros võitnud 22 mängust 19, kaks viigistanud ja ühe kaotanud. Kokku löödi 76 väravat ja endale lasti lüüa 14.
Toimetaja: Siim Boikov