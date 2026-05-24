X!

Kubassova lõi värava ja Ferencvaros alustas finaalseeriat suure võiduga

Jalgpall
Vlada Kubassova (vasakul) ja Ferencvarose mängijad tähistamas
Vlada Kubassova (vasakul) ja Ferencvarose mängijad tähistamas Autor/allikas: Facebook/Ferencvárosi Torna Club
Jalgpall

Eesti naiste koondise jalgpalliründaja Vlada Kubassova koduklubi Ferencvaros alustas Ungari kõrgliiga finaalseeriat 6:2 võiduga Puskas Academy üle.

Koduväljakul mänginud Ferencvaros jäi juba kuuendal minutil kaotusseisu, aga jõudis avapoolaja keskel Kubassova väravast viigini. Teisel poolajal läks Ferencvaros oma teed, lüües 14 minutiga neli väravat ja asudes 5:1 juhtima, vahendab Soccernet.ee.

Seejärel lõi Puskas Academy ühe värava vastu, aga lõppsõna jäi Ferencvarosele, kes vormistas lõppseisuks 6:2.

Ferencvarose algkoosseisu kuulunud ja ühe värava löönud Kubassova vahetati 88. minutil välja.

Finaalseeria teine mäng toimub 28. mail Puskas Academy koduväljakul. Kui Ferencvaros väldib suurt kaotust, siis nad kroonitakse Ungari meistriks. 2024. aasta alguses Ferencvarosega liitunud Kubassova jaoks oleks see kolmas Ungari meistritiitel.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18:59

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

17:58

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

15:46

Kubassova lõi värava ja Ferencvaros alustas finaalseeriat suure võiduga

14:43

Bayern vormistas Kane'i kübaratriki abil kuldse duubli

12:53

Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

10:38

Barcelona naised murdsid vastase teisel poolajal ja võitsid Meistrite liiga

23.05

Barcelona lõi Lyonile teisel poolajal neli väravat ja naasis troonile

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

sport.err.ee uudised

20:20

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

19:47

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

18:59

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

18:41

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

17:58

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

17:26

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

16:49

Mölder võitis Egiptuses ITF-i turniiri

16:11

Naiste võrkpallikoondis kaotas Lätile ka teises mängus

15:46

Kubassova lõi värava ja Ferencvaros alustas finaalseeriat suure võiduga

15:36

"Spordipühapäev" heidab pilgu dopingukultuuri hämarikku

15:05

Taanlase väravad tasakaalustasid seisu idakonverentsi finaalis

14:43

Bayern vormistas Kane'i kübaratriki abil kuldse duubli

14:17

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

13:38

Klassikalised tsiklid ja tänavasõitjad avasid motoringraja hooaja avaetapi

13:09

Jõesaare klubi astus sammu finaali suunas

12:53

Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

12:30

Makke: Dorbek pidas enne mängu kõne ja see tõi mehed üles

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

10:49

Eesti naiste võrkpallikoondis alustas kontrollmänge kaotusega

10:38

Barcelona naised murdsid vastase teisel poolajal ja võitsid Meistrite liiga

loetumad

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

09:52

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

08:08

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka Uuendatud

23.05

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo