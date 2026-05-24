Kubassova lõi värava ja Ferencvaros alustas finaalseeriat suure võiduga

Koduväljakul mänginud Ferencvaros jäi juba kuuendal minutil kaotusseisu, aga jõudis avapoolaja keskel Kubassova väravast viigini. Teisel poolajal läks Ferencvaros oma teed, lüües 14 minutiga neli väravat ja asudes 5:1 juhtima, vahendab Soccernet.ee.

Seejärel lõi Puskas Academy ühe värava vastu, aga lõppsõna jäi Ferencvarosele, kes vormistas lõppseisuks 6:2.

Ferencvarose algkoosseisu kuulunud ja ühe värava löönud Kubassova vahetati 88. minutil välja.

Finaalseeria teine mäng toimub 28. mail Puskas Academy koduväljakul. Kui Ferencvaros väldib suurt kaotust, siis nad kroonitakse Ungari meistriks. 2024. aasta alguses Ferencvarosega liitunud Kubassova jaoks oleks see kolmas Ungari meistritiitel.

