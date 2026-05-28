Tunjov leidis Itaalias juba seitsmenda klubi

Tunjovi jaoks on tegu seitsmenda Itaalia klubiga, kuhu ta on kuulunud, kirjutab Soccernet.ee. 2018. aastal siirdus ta SPAL-i akadeemiasse, kust ta jõudis välja esindusmeeskonda ning sai kirja kümme kohtumist Serie A-s. Seejärel on ta pallinud Carrareses, Pescaras, Pinetos, Ospitalettos ja viimati pool hooaega Pro Patrias.

Hiljuti lõppenud hooajal käis Tunjov Ospitaletto ja Pro Patria eest Serie C-s platsil 22 mängus, kus skooris kaks korda. Pro Patria, kellega Tunjov sõlmis pooleaastase lepingu, vajus lõpuks Serie D-sse.

Ka Tunjovi uus koduklubi pallib Serie C-s, ent kuulub B-gruppi, mitte A-gruppi, kus ta mullu tegutses.