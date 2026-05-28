Tunjov leidis Itaalias juba seitsmenda klubi
Itaalia tugevuselt kolmanda liiga klubi Sambenedettese teatas, et nendega liitus Eesti koondist 16 korda esindanud poolkaitsja Georgi Tunjov.
Tunjovi jaoks on tegu seitsmenda Itaalia klubiga, kuhu ta on kuulunud, kirjutab Soccernet.ee. 2018. aastal siirdus ta SPAL-i akadeemiasse, kust ta jõudis välja esindusmeeskonda ning sai kirja kümme kohtumist Serie A-s. Seejärel on ta pallinud Carrareses, Pescaras, Pinetos, Ospitalettos ja viimati pool hooaega Pro Patrias.
Hiljuti lõppenud hooajal käis Tunjov Ospitaletto ja Pro Patria eest Serie C-s platsil 22 mängus, kus skooris kaks korda. Pro Patria, kellega Tunjov sõlmis pooleaastase lepingu, vajus lõpuks Serie D-sse.
Ka Tunjovi uus koduklubi pallib Serie C-s, ent kuulub B-gruppi, mitte A-gruppi, kus ta mullu tegutses.
