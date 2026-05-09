Esinumber Levadia jätkas võidukalt, Vaprus alistas Transi

Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia – Tallinna FC Flora Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tallinna FCI Levadia kasvatas oma edu koduses jalgpalli Premium liigas viiele punktile, alistades koduväljakul Harju JK Laagri 3:0. Pärnu Vaprus alistas kodupubliku ees Narva Transi 2:0.

Levadia läks A. Le Coq Arenal enam kui 350 pealtvaataja ees juhtima 39. minutil Wendelli tabamusest, kaks minutit hiljem saatis palli harjukate võrku Mark Oliver Roosnupp.

Levadia oli seejärel mitmel korral kolmandale väravale lähedal, aga lõpuks tuli selleks oodata normaalaja viimase minutini, mil värava eest leiti üles Enock Kofi Otoo, kes vormistas Levadiale kindla 3:0 võidu. Ühtlasi tähistas see Levadia neljandat järjestikust võitu.

Õhtul teenis võidulisa ka Pärnu JK Vaprus, kes alistas kodumurul Henri Välja 38. minuti penalti ning Kevin Aloe 57. minuti tabamuse jõul JK Narva Transi 2:0.

Tabeli tipus jätkav Levadia on kogunud 11 vooruga 27 punkti ning edestab Nõmme Kaljut (22 p) viie punktiga. Kalju võõrustab pühapäeval kolmandal kohal asetsevat FC Florat (18 p), ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20.

Tabeliseis:
1. Levadia 27 punkti
2. Nõmme Kalju 22
3. FC Flora 18
4. Paide Linnameeskond 17
5. Harju Laagri 16
6. Nõmme United 13
7. Tartu Tammeka 13
8. Pärnu Vaprus 13
9. Kuressaare 9
10. Narva Trans 6

Toimetaja: Kristjan Kallaste

