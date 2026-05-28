Värava löönud Kirpu sai Horvaatias karikat tõsta

Mõlemad väravad löödi teisel poolajal. Agrami algkoosseisu kuulunud ja täismängu kirja saanud Kirpu avas 53. minutil skoori, kui lõi lahtise palli viielt meetrilt väravasse. Jasna Dokovic röövis kümmekond minutit enne lõpuvilet Dinamo kaitsjalt palli ja tegi lõppseisuks 2:0. Tegu oli Agrami jaoks ajaloo esimese karikavõiduga, vahendab Soccernet.ee.

Agram alustas karikahooaega kaheksandikfinaalist, kus alistati 3:1 Koprivnica Radnik. Seejärel alistati veerandfinaalis 3:1 Osijek, poolfinaalis 3:2 Spliti Hajduk ja finaalis 2:0 Dinamo. Kirpu lõi karikahooajal kaks väravat, olles korra täpne nii kaheksandikfinaalis kui ka finaalis.

Agrami hooaeg lõppeb 31. mail, kui Horvaatia kõrgliigas minnakse võõrsil vastamisi Hajdukiga. Viimases voorus ei ole enam midagi mängus, sest Hajduk on meistritiitli kindlustanud ja Agram lõpetab hooaja igal juhul teisel kohal, sest lähimat jälitajat Dinamot edestatakse viie punktiga.