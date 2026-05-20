X!

Vastaste järel luuranud Southampton kaotas võimaluse naasta kõrgliigasse

Jalgpall
Southampton eemaldati Inglismaa esiliiga üleminekumängudelt.
Southampton eemaldati Inglismaa esiliiga üleminekumängudelt. Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli madalamaid liigasid koondav EFL eemaldas Southamptoni esiliiga üleminekumängudelt, sest klubi jäi vahele vastasmeeskondade järel luuramisega.

Southampton lõpetas tänavuse hooaja esiliigas neljandal kohal, mis tagas klubile pääsu üleminekumängudele, kus kohtadel kolm kuni kuus lõpetanud meeskonnad heitlevad viimase kõrgliigasse viiva kolmanda koha eest.

Üleminekumängude poolfinaalis alistas Southampton kahe mängu kokkuvõttes 2:1 Tarmo Kingi kunagise koduklubi Middlesbrough, kuid juba kaks päeva enne avakohtumist jäi Middlesbrough töötajatele silma klubi treeningväljaku ääres seisnud mees, kes filmis nende treeningut. Kui üks Middlesbrough töötaja otsustas mehele läheneda, siis too põgenes minema ning hiljem avastati, et tegu oli Southamptoni taustajõuga.

Southamptoni spiooni märgati treeningväljaku juures 48 tundi enne mängu algust ja kuna EFL-i reeglite järgi on selline käitumine vähem kui 72 tundi enne mängu algust keelatud, siis esitas Middlesbrough protesti.

Teisipäeval langetas EFL-i distsiplinaarkomisjon otsuse, mille kohaselt eemaldas Southamptoni üleminekumängudelt ja määras ühtlasi klubile järgmiseks hooajaks neli miinuspunkti. Seejuures selgus uurimise käigus, et Southampton oli samamoodi reegleid rikkunud veel kahe mängu eel: detsembrikuine mäng Oxford Unitediga ja aprillikuine mäng Ipswich Towniga.

Middlesbrough pääses Southamptoni asemel üleminekumängude finaal, kus kohtub 23. mail Wembley staadionil toimuvas otsustavas lahingus Hull Cityga. Selle mängu võitja lunastab pääsme kõrgliigasse.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18:45

VAATA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas Uuendatud

16:51

Vastaste järel luuranud Southampton kaotas võimaluse naasta kõrgliigasse

15:09

UEFA karistas riietusruumis naisjalgpallureid filminud treenerit

13:59

Rahvusstaadioni niitmine tähendab hooldajale pea kümmet kõnnikilomeetrit

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

19.05

Levadia peab noorte Balti liiga poolfinaali avamängu kodus

19.05

Šotimaa MM-koondisesse kutsuti ka 43-aastane väravavaht

19.05

Kajo seljatas Rootsi maastikuratturite tuuril haiguse kiuse 43 konkurenti

19.05

41-aastane Ronaldo valiti kuuendat korda MM-koondisesse

sport.err.ee uudised

18:45

VAATA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas Uuendatud

18:44

Slovakkias medaleid võitnud Kask: ikka suur muutus võrreldes Eestiga

18:05

Spordivaidlusi hakkab lahendama Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus

17:31

Lajal: pikk mängupaus liival ei olnud põhjus, miks ma kaotasin

16:51

Vastaste järel luuranud Southampton kaotas võimaluse naasta kõrgliigasse

16:13

Noor Eesti driftisõitja jõudis olulise maamärgini

15:46

Daniil Glinka jaoks said Prantsusmaa lahtised otsa

15:09

UEFA karistas riietusruumis naisjalgpallureid filminud treenerit

14:42

Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

13:59

Rahvusstaadioni niitmine tähendab hooldajale pea kümmet kõnnikilomeetrit

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

11:53

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

11:19

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

10:32

Suurepärane tagasitulek tõi New York Knicksile avamängu võidu

10:14

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

19.05

Levadia peab noorte Balti liiga poolfinaali avamängu kodus

19.05

Õed Anette ja Lisette Mäelt tulid rannatennise ITF-i turniiril teiseks

19.05

Eesti parim murdmaamees Alev teeb karjääris suure muudatuse

loetumad

10:14

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

19.05

Eesti parim murdmaamees Alev teeb karjääris suure muudatuse

19.05

KUULA | Kas Talihärma eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

19.05

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

11:19

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

19.05

41-aastane Ronaldo valiti kuuendat korda MM-koondisesse

19.05

Lajal langes Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis avaringis välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo