Vastaste järel luuranud Southampton kaotas võimaluse naasta kõrgliigasse

Southampton lõpetas tänavuse hooaja esiliigas neljandal kohal, mis tagas klubile pääsu üleminekumängudele, kus kohtadel kolm kuni kuus lõpetanud meeskonnad heitlevad viimase kõrgliigasse viiva kolmanda koha eest.

Üleminekumängude poolfinaalis alistas Southampton kahe mängu kokkuvõttes 2:1 Tarmo Kingi kunagise koduklubi Middlesbrough, kuid juba kaks päeva enne avakohtumist jäi Middlesbrough töötajatele silma klubi treeningväljaku ääres seisnud mees, kes filmis nende treeningut. Kui üks Middlesbrough töötaja otsustas mehele läheneda, siis too põgenes minema ning hiljem avastati, et tegu oli Southamptoni taustajõuga.

Southamptoni spiooni märgati treeningväljaku juures 48 tundi enne mängu algust ja kuna EFL-i reeglite järgi on selline käitumine vähem kui 72 tundi enne mängu algust keelatud, siis esitas Middlesbrough protesti.

Teisipäeval langetas EFL-i distsiplinaarkomisjon otsuse, mille kohaselt eemaldas Southamptoni üleminekumängudelt ja määras ühtlasi klubile järgmiseks hooajaks neli miinuspunkti. Seejuures selgus uurimise käigus, et Southampton oli samamoodi reegleid rikkunud veel kahe mängu eel: detsembrikuine mäng Oxford Unitediga ja aprillikuine mäng Ipswich Towniga.

Middlesbrough pääses Southamptoni asemel üleminekumängude finaal, kus kohtub 23. mail Wembley staadionil toimuvas otsustavas lahingus Hull Cityga. Selle mängu võitja lunastab pääsme kõrgliigasse.