Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

Soome läks Zürichis toimunud A-grupi kohtumises Saksamaa vastu juhtima üheksandal minutil, kui tabamuseni jõudis Anton Lundell. Järgmiseks väravaks tuli oodata kolmanda perioodi alguseni, kui soomlased Jesse Puljujärvi tabamusest kahega juhtima läksid, aga Stefan Loibl tõi 12 minutit enne lõpusireeni sakslased taas värava kaugusele.

Soomlaste kaitseliin püsis otsustavatel minutitel siiski kindlana ning Aatu Räty vormistas viis minutit enne mängu lõppu Soomele 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) võidu.

Samal ajal läksid Fribourgis vastamisi B-gruppi kuuluvad Kanada ja Rootsi ning 28-kordne maailmameister Kanada läks juhtima pärast kaht ja pool minutit, kui väravani jõudis John Tavares. Rootsi saatis kümme minutit hiljem litri küll Kanada väravasse, aga kohtunikud otsustasid värava tühistada. Neli minutit hiljem jäi Rootsi Ryan O'Reilly väravast kaheväravalisse kaotusseisu, aga suutis teisel kolmandikul kahe ja poole minutiga viigistada, kui skoori tegid Jacob Larsson ning Lucas Raymond.

Mõlemad koondised said veel enne otsustavat perioodi väravalisa, Kanada eest jõudis tabamuseni Dylan Holloway ja Rootsi eest Mattias Ekholm. Kanada läks aga otsustava kolmandiku alguses Connor Browni tabamusest uuesti juhtima ning Dylan Cozens lisas seejärel veel ühe, vormistades 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) võidu.

Reede õhtul peetakse veel kaks mängu, A-grupis lähevad mulluse finaali korduskohtumises vastamisi USA ja Šveits ning B-grupis kohtuvad tunamullune maailmameister Tšehhi ja Taani.