X!

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

Jäähoki MM
Soome jäähokikoondis
Soome jäähokikoondis Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki MM

Šveitsis tehti algust jäähoki maailmameistrivõistlustega, mille esimeses kahes mängus teenisid võidu Soome ja Kanada.

Soome läks Zürichis toimunud A-grupi kohtumises Saksamaa vastu juhtima üheksandal minutil, kui tabamuseni jõudis Anton Lundell. Järgmiseks väravaks tuli oodata kolmanda perioodi alguseni, kui soomlased Jesse Puljujärvi tabamusest kahega juhtima läksid, aga Stefan Loibl tõi 12 minutit enne lõpusireeni sakslased taas värava kaugusele.

Soomlaste kaitseliin püsis otsustavatel minutitel siiski kindlana ning Aatu Räty vormistas viis minutit enne mängu lõppu Soomele 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) võidu.

Samal ajal läksid Fribourgis vastamisi B-gruppi kuuluvad Kanada ja Rootsi ning 28-kordne maailmameister Kanada läks juhtima pärast kaht ja pool minutit, kui väravani jõudis John Tavares. Rootsi saatis kümme minutit hiljem litri küll Kanada väravasse, aga kohtunikud otsustasid värava tühistada. Neli minutit hiljem jäi Rootsi Ryan O'Reilly väravast kaheväravalisse kaotusseisu, aga suutis teisel kolmandikul kahe ja poole minutiga viigistada, kui skoori tegid Jacob Larsson ning Lucas Raymond.

Mõlemad koondised said veel enne otsustavat perioodi väravalisa, Kanada eest jõudis tabamuseni Dylan Holloway ja Rootsi eest Mattias Ekholm. Kanada läks aga otsustava kolmandiku alguses Connor Browni tabamusest uuesti juhtima ning Dylan Cozens lisas seejärel veel ühe, vormistades 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) võidu.

Reede õhtul peetakse veel kaks mängu, A-grupis lähevad mulluse finaali korduskohtumises vastamisi USA ja Šveits ning B-grupis kohtuvad tunamullune maailmameister Tšehhi ja Taani.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

20:04

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

10:00

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

14.05

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

13.05

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

13.05

Sidney Crosby asub jahtima teist MM-tiitlit

13.05

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

12.05

Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

12.05

Barkov saab Soome koondisele appi minna

12.05

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

11.05

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

11.05

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

11.05

Canadiens teenis teist mängu järjest Sabresi üle suure võidu

09.05

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

09.05

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

09.05

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

sport.err.ee värsked uudised

21:12

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

20:51

Tammeka pikendas kodupubliku ees võiduseeria kolmele mängule

19:29

Publikuhuvi saalijalgpalli vastu kasvas kõigis tippliigades

19:15

Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu Uuendatud

18:56

Noored Olümpiale stipendiumi pälvis kuus sportlast

18:23

Vingegaard teenis Girol karjääri esimese etapivõidu

17:34

Lukaku valiti MM-iks koondisse: peame ta kõigepealt vormi ajama

17:03

Eesti aerutaja jäi MK-etapil medalist vähem kui sekundi kaugusele

16:27

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

15:51

Niklas Lond oli Belgias võidukas

15:38

Spordikohus arutas Venemaa laskesuusatajate olukorda

15:09

Maijooks on toimumas rekordilise osavõtjaskonnaga

14:30

Võrkpallinaiskonna uus peatreener: mängijad on minu nägemuse üllatavalt kiirelt omaks võtnud

14:13

Vene maadlejad pääsevad taas oma lipuga areenile

13:32

Eesti ragbilukku kirjutatakse nädalavahetusel uus peatükk

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo