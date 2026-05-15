Noored Olümpiale stipendiumi pälvis kuus sportlast

Ettevõtjate poolt loodud Sihtasutus Noored Olümpiale valis välja uued stipendiaadid, kelleks osutusid sõudja Kaarel Kiiver, vehkleja Julia Trynova, ujuja Kirke Mõtsnik, laskesuusataja Daniel Varikov, suusahüppaja Kaimar Vagul ning eristipendiumi sai kettaheitja Sten-Erik Iir.

Sihtasutus annab stipendiumi välja kaheksandat korda ning sel korral saavad sportlased stipendiumi suurusega 10 000 eurot aastas kogu olümpiatsükliks ning eristipendium on üheks aastaks.

2028. aasta Los Angelese olümpiaks valmistuvate suvealade sportlaste puhul tähendab see 25 000 euro suurust stipendiumi ja 2030. aasta Prantsusmaa olümpiaks valmistuva taliala sportlaste puhul 40 000 euro suurust stipendiumit. Kokku jagati seega sportlastele 165 000 euro väärtuses stipendiume. Stipendiumist kolmandik suunatakse vaimse treeningu, taastusprotseduuridesse, meediaga suhtlemise, meeskonnajuhtimise ja toetajate leidmise koolitustesse. 

"Noored Olümpiale täidab Eesti spordimaastikul väga olulist tühimikku, toetades sellises vanuses sportlasi (18-23 - toim) kellel pole alati veel kõige rohkem ette näidata, kuid kellel on väga suur potentsiaal jõuda spordimaailma tippu. Proovime märgata talenti, kes jõuab kõige kaugemale, kuid on ilmselge, et iga meie panus on väga riskantne, sest noore sportlase karjääris võib väga palju äpardusi juhtuda. Alati sooviksime, et suudaksime koguda toetajatelt suurema stipendiumifondi, et toetada rohkemaid noori talente, sest neid kes seda vääriksid on kindlasti rohkem," ütles sihtasutuse kaasasutaja Paavo Pauklin.

"Kandidaatide hindamisel üritame mõista, milline on sportlase isiklik võimekus jõuda spordimaailma tippu, milline on tugimeeskonna professionaalsus ja meie stipendiumiprogrammi mõju sportlase karjäärile. Meie stipendiumi puhul ei ole määrav, kui kaugele mõni kandidaat tänaseks jõudnud on, vaid pigem see, kuidas keegi on jõudnud tänasele tasemele ning kui palju on sportlases veel kasutamata ressursse tippu jõudmiseks," lisas Noored Olümpiale kaasasutaja Valdur Jaht.

Tänavusele stipendiumikonkursile kandideeris 53 sportlast 24 erinevalt olümpiamängude individuaalalalt. Lõppvaliku tegi üheksa intervjuuvooru pääsenud sportlase seast komisjon peale tulist arutelu, sest häid kandidaate oli palju ning konkurents suur.

Stipendiumikomisjoni kuulusid kahevõistleja Kristjan Ilves, olümpiavõitja Gerd Kanter, spordipsüholoog Gäthlin Leppänen, treener Marko Albert, füsioterapeut Risto Jamnes ja Noored Olümpiale asutajad Valdur Jaht ja Paavo Pauklin. Ilves tõi kunagise stipendiaadina välja, et konkurents oli ääretult tugev ning noorsportlased ei ole mitte kõrgel tasemel ainult oma tulemuste vaid ka suhtlusoskuste ja analüüsivõime poolest. 

Noored Olümpiale stipendiumi pälvis kuus sportlast

