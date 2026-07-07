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Belgia lülitas viimase võõrustajana konkurentsi jäänud USA välja

Jalgpalli MM
Belgia jalgpallikoondis
Belgia jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpalli MM

Belgia jalgpallikoondis alistas maailmameistrivõistluste kaheksandikfinaalis võõrustaja USA 4:1 ja läheb järgmises ringis vastamisi Hispaaniaga.

Charles De Ketelaere avas Seattle'is toimunud kohtumises skoori üheksandal minutil, aga ameeriklastel õnnestus 31. minutil viigistada, kui Malik Tillmani karistuslöök muutis kaitsjast suunda ja maandus Thibaut Courtois' valvatavas puuris.

Viigiseis püsis tablool siiski vaid viivu. Vaid paar minutit hiljem lõi De Ketelaere peaga oma teise värava, eelneva tsenderduse andis Leandro Trossard.

Mängu 57. minutil tegi vea aga USA väravavaht Matt Freese, kelle sööt lõigati vahelt ja Hans Vanaken kasvatas belglaste edu kahele väravale. Vaid paar minutit hiljem pidi vigastusega lahkuma ka USA ründav poolkaitsja Christian Pulisic.

Belgia tähtründaja Romelu Lukaku vahetati De Ketelaere asemel väljakule mängu 67. minutil ja lõi üleminutitel lõppseisuks 4:1. Resultatiivse söödu jagas eelneva värava autor Vanaken.

Mõni hetk varem oli välja vahetatud USA ründaja Folarin Balogun, kelle kaasategemine pälvis ohtralt tähelepanu, kuna sai eelnevas ringis punase kaardi ja hiljem see väidetavalt Valge Maja mõjutustegevuse järel tühistati.

Toimetaja: Siim Boikov

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