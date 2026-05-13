Raadik ja Lee kaitsesid bowling'u Eesti meistritiitlit

Lauri Raadik ja Kaisa-Ly Lee Autor/allikas: Joosep Ints
Elamus Bowlingus toimunud Eesti bowling'u meistrivõistlustel teenisid Eesti meistritiitli Lauri Raadik ja Kaisa-Ly Lee, juunioride seas võidutsesid Robin Miklas ja Marite Isakar.

Meeste finaalis krooniti teist aastat järjest Eesti meistriks Lauri Raadik, kes alustas finaalmängu viie strike'iga järjest. Raadik tunnistas, et sellise alguse järel tekib paratamatult mõte täiuslikust mängust. Mäng ise polnud tema sõnul aga lihtne. "Väga-väga keeruliseks läks. Närv oli ka sees, pikk päev, käsi higine. Ma arvan, et mul oli väga palju õnne ka. Oli minu päev," sõnas Eesti meister.

Naiste arvestuses kaitses tiitlit Kaisa-Ly Lee, kelle sõnul ei olnud finaal lihtne eelkõige muutuvate rajaolude tõttu. "Kindlasti ei olnud lihtne mängida. Kui ma ei oleks väga üle mõelnud, mis ma teen, siis ma arvatavasti ei oleks võitnud ka. Rajad olid kogu aeg erinevad," sõnas Lee.

Noore sportlasena on Kaisa-Ly Lee sihid kõrged. Ta on Eestit esindanud ka rahvusvahelistel võistlustel ning saab veel kaks aastat osaleda Euroopa juunioride meistrivõistlustel. "Esimeseks unistuseks on muidugi tulla Euroopa meistriks. Enne, kui ma Eesti meistriks esimest korda tulin, oli unistus tulla Eesti meistriks, nüüd aga Euroopa meistriks. Ja sealt edasi vaadates ainult tippu," lisas ta.

Eesti Bowlingu Liidu presidendi Gunnar Saare sõnul võib võistlustega kokkuvõttes rahule jääda. "Aasta oli Tallinnas korraldamisega vahele jäänud. Tulles tagasi Tallinnasse, on tegelikult kõik väga hästi sujunud ja Elamus Bowlingu tiim on väga toetav olnud," ütles Saar.

Kuigi osalejate arv oli varasemast väiksem, hindas Saar sportlikku taset heaks. Tema sõnul on eriti märgata noorte tugevat tulekut. "Noored on kõvasti trenni teinud ja välisvõistlustel võistlemas käinud." Saar lisas, et tänavune õliskeem ei olnud lihtsate killast, kuid sellest hoolimata näitasid mängijad häid tulemusi. "Kui me vaatame õliskeemi, mis me selleks Eesti meistrivõistlusteks maha panime, siis see tegelikult ei ole üldse lihtne, aga kokkuvõttes mängiti väga häid tulemusi," ütles Saar.

Juunioride poiste arvestuses tuli Eesti meistriks Robin Miklas, tüdrukute arvestuses Marite Isakar.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

