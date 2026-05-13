Eesti driftisõitja saavutas Põhja-Euroopa sarjas etapivõidu

Graig Meriloo (paremal) Autor/allikas: Marina Parts
Möödunud nädalavahetusel toimus Soomes Lahtis drifti Põhja-Euroopa meistrivõistluste esimene etapp, mille pjedestaali kõrgeimale astmele tõusis Eesti sõitja Graig Meriloo.

Lahti messikeskuse ja selle kõrval oleva staadioni parklasse mahutati ära driftirada, üheteistkümnele tuhandele külastajale tribüünid, boksiala ja fännikaupade müügikohad. Kuigi rada võis esmapilgul tunduda lihtne betoonseinte vahele paigutatud kaheksa, siis tegelikult oli tegemist üpris tehnilise ja pingutust nõudva rajaga, vahendab autosport.ee.

Kokku osales võistlusel 60 sõitjat, kellest seitse eestlased: Karel Piiroja, Simon Suvemaa, Saimon Köst, Kristjan Salmre, Siim Oskar Hääl, Ragnar Viinapuu  ja Graig Meriloo.

Esimesel kvalifikatsiooni päeval said kõik sõitjad ühe kvalifikatsiooniringi, kus parima eestlasena teenis Graig Meriloo 91 punkti. Kvalifikatsiooni esimest ja teist kohta jäid jagama Soome sõitjad Paulus Perkkiö ja Teemu Asunmaa 94 punktiga.

32 parema hulka pääses neli eestlast. Tandemsõitudes alustas Siim-Oskar Hääl esimesena Filip Josefssoni vastu. Hääl läks algul sõitma ees. Kuid viimases kurvis, mõnikümmend meetrit enne finišijoont, läks katki roolilatt, mille tõttu kaotas auto juhitavuse ning sõitis vastu betoonseina. Sellega oli ka Hääl alistatud. Karel Piiroja langes välja pärast teist kordussõitu Lauri Heinoneni vastu. Suvemaa kaotas oma esimeses sõidus lätlasele Martins Immermanisele. Ka seal vedas tehnika Suvemaad alt.

Mängu jäigi veel Graig Meriloo, kes seljatas seejärel Niklas Wiki, Juha Pöytälaakso, Lauri Heinoneni, Paulus Perkkiö ning Edgars Krogerise. Eestlase sõnul oli konkurents tugev ja tase väga kõrge, mis teeb selle tulemuse eriti väärtuslikuks. Plaan on tal samas tempos edasi töötada ning proovida pääseda ka Drift Mastersi etappidele Riias ja Soomes. Järgmisena näeb teda juba sel nädalavahetusel Riias Grand Openil võistlemas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

