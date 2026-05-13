Larseni väravasööt aitas Kilmarnockil kõrgliigasse püsima jääda

Michael Schjönning-Larsen
Michael Schjönning-Larsen Autor/allikas: Kilmarnock Football Club
Eesti jalgpallikoondise äärekaitsja Michael Schjönning-Larsen jagas Kilmarnocki ridades 3:1 võidumängus Dundee FC vastu väravasöödu, mille tulemusena kindlustati koht kõrgliigas ka tulevaks hooajaks.

Kohtumise 22. minutil sai eestlase leivaisa palli väravasse, ent VAR-i abiga tuvastati suluseis. Küll aga tõmmati teisel poolajal vurr korralikult käima. Esimene värav löödi 62. minutil, milles oli osaline ka Larsen, kes jagas väravasöödu. Seejärel lõi Kilmarnocki esimese värava autor Tom Lowery õnnetu omavärava, vahendab Soccernet.ee.

85. minutil õnnestus aga eestlase koduklubil seis 11 meetri karistuslöögist viigistada ning 90+4. minutil pandi võidule pitser. Larsen kuulus algrivisse ning lahkus väljakult 87. minutil. Flashscore'i hinnangul oli Larsen parim mees väljakul, teenides hinnanguks 8,5 punkti 10-st. 

Võiduga kindlustas Kilmarnock koha kõrgliigas ka tulevaks hooajaks, sest viimase mänguvooru eel on nende edu lähima jälitaja ees neli silma. 

Küll aga pole nii lilleline Alex Matthias Tamme koduklubi Livingstoni seis, kelle väravateta viigimängus Dundee Unitedi vastu eestlane taas mängupäeva koosseisu ei kuulunud. Nende jaoks on juba pikemat aega selge olnud, et tuleval hooajal pallitakse liigataseme võrra madalamal. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

