NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

Clarke'i lahkumist kinnitasid ühisavalduses tema koduklubi ja teda esindanud agentuur Priority Sports. Surma üksikasju ei ole avalikustatud.

"Brandon oli Grizzliesi üks kõige pikema staažiga mängijaid ning armastatud meeskonnakaaslane ja liider, kes mängis tohutu kire ja visadusega. Avaldame sügavat kaastunnet Brandoni perele, sõpradele ja kogu Grizzliesi organisatsioonile," teatas NBA oma järelhüüdes.

Kanadas sündinud Clarke valiti NBA-sse 2019. aasta talendikorjes 21. valikuna Oklahoma City Thunderi poolt ja saadeti kohe vahetustehinguga Memphisesse.

Ta mängis kõik seitse hooaega Grizzliesi ridades ja osales 309 põhiturniiri mängus. Clarke'i keskmisteks näitajateks jäid 10,2 punkti, 5,5 lauapalli ja 1,3 resultatiivset söötu mängu kohta.