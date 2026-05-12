Flick sidus lähituleviku Barcelonaga

2024. aastal Barcelonaga liitunud Flick on tüürinud klubi kahel järjestikusel hooajal Hispaania meistriks. 61-aastane sakslane pani allkirja uuele lepingule, mis seob ta Barcelonaga kuni 2028. aasta suveni ning sisaldab võimalust koostööd veel ühe hooaja võrra pikendada.

"Loomulikult olen lepingu pikendamise üle väga õnnelik. Klubi on andnud mulle ja minu meeskonnale kindlustunde jätkata veel üks või kaks aastat. Paljud treenerid oleksid õnnelikud, kui saaksid sõlmida kolme-, nelja- või viieaastase lepingu, kuid usun, et Barcelonas on parem töötada lühikese lepinguga. Ma hindan seda võimalust," rääkis Flick teisipäeval. "Jätkan kuni 2028. aastani ja siis vaatame, kas kõik on korras. Kui on, siis võib juhtuda nii, et jätkan veel ühe hooaja. Ma arvan, et see on hea kokkulepe," lisas ta.

Barcelona kindlustas pühapäeval 29. meistritiitli Flicki jaoks mõrumagusal päeval, sest samal hommikul suri tema isa. "Viimased paar päeva on mulle näidanud, et olen õiges kohas. Ma väga hindan seda, mida Barcelona on nii minu, minu meeskonna kui ka minu pere jaoks teinud," ütles Flick. "Järgmisel hooajal on meil kohustus jõuda veel kõrgemale tasemele ja võita veel rohkem tiitleid. See on Barcelona jaoks normaalne eesmärk. Meie unistus on võita Meistrite liiga ja kindlasti proovime seda tuleval hooajal teha."

Barcelona tuli Hispaania meistriks kolm vooru enne liigahooaja lõppu. Meistrite liigas jõuti välja veerandfinaali, kus tuli kahe mängu kokkuvõttes tunnistada Madridi Atletico paremust ning kodustel karikavõistlustel jäädi pidama nelja parema seas, kus samuti alistuti kahe mängu kokkuvõttes Atleticole.