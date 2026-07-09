Griezmann täidab klubi vahetades oma suure unistuse

Prantsusmaa jalgpallitäht Antoine Griezmann liitub MLS-i klubi Orlando Cityga ning täidab sellega oma eluaegse unistuse. Lisaks saab ta asuda veel tihedamalt vastamisi oma suure rivaali Lionel Messiga.

Märtsi lõpus sõlmis Antoine Griezmann lepingu Orlando Cityga. Jalgpallur sõnas, et ta on unistanud MLS-s mängimisest juba 18-aastasest saati, kuid ootas enda jaoks õiget hetke.

"Minu jaoks oli väga oluline, et ma oleksin enda parimas vormis nii vaimselt kui füüsiliselt. Seetõttu ma otsustasingi selle sammu teha," lausus Griezmann.

Jalgpalluri sõnul on klubi teda hästi vastu võtnud, kõik on sujunud tema jaoks hästi ning ta on ootusärevil, et anda endast parim uut koduklubi esindades.

"Ma olen siin selleks, et võita karikaid, olla lähedane enda fännidega ning aidata oma tiimikaaslaseid nii professionaalselt kui personaalselt," ütles jalgpallitäht.

Klubi vahetuse juures ootab väravakütt huviga ka vastasseisu Lionel Messiga (Inter Miami), kes oli mitmeid aastaid tema suur rivaal Atleticos mängides.

"See on minu jaoks suur rõõm, kui saan jälle Messiga vastamisi olla, samuti Rodrigoga (De Paul), kellega mul on väga hea läbisaamine," lisas prantslane.

35-aastane jalgpallitäht sõlmis Orlandoga lepingu 2028. aasta hooaja lõpuni. Kogu senise profikarjääri on Griezmann mänginud Hispaania kõrgliigas.