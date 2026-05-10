Eestlaste koduklubid said Saksamaa kõrgliigas üheväravalise kaotuse

St. Pauli mängijad koos peatreener Alexander Blessiniga (keskel) pärast kaotust RB Leipzigile Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / WITTERS
Saksamaa jalgpalli kõrgliigas pallivate Karl Jakob Heina ja Karol Metsa koduklubid Bremeni Werder ning St. Pauli pidid laupäeval leppima kaotusega.

Werder pidi võõrsil Hoffenheimi vastu Yukinari Sugawara punase kaardi järel koguni 85 minutit mängima kümnekesi. Kodumeeskond hoidiski seejärel palli 72 protsenti mänguajast ja saatis Heina leivaisa värava poole teele 15 pealelööki, aga jõudis sihile ühe korra, kui 26. minutil sahistas võrku Bazoumana Toure.

Xaver Schlageri 45. ja Willi Orbani 54. minuti väravad viisid RB Leipzigi koduväljakul Metsa kodumeeskonna St. Pauli vastu juhtima, Hamburgi klubi vähendas neli minutit enne normaalaja lõppu Abdoulie Ceesay tabamusest kaotusseisu minimaalseks, ent lõpuvile kõlades seisis tablool ikkagi võõrustajate 2:1 võit.

Kumbki eestlane laupäeval väljakul ei käinud. Kui Bremen on enne viimast vooru 32 punktiga 15. real ja kindlustanud Bundesliga koha ka järgmiseks hooajaks, seisab St. Paulil viimases voorus ees ülitähtis kodumäng Wolfsburgiga. Metsa leivaisa peab igal juhul võitma, et läbi üleminekumängude säilitada võimalus kõrgliigasse jääda.

Toimetaja: Anders Nõmm

