Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

Karol Mets
Karol Mets
Saksamaa Bundesligas püsimajäämise eest võitlev St. Pauli peab hooaja viimastes mängudes ilmselt hakkama saama ilma Eesti koondise kapteni Karol Metsata, keda tabas halva ajastusega vigastus.

Veel möödunud nädalavahetusel tegi Mets valusas 1:2 kaotusmängus Mainzi vastu kaasa tavapärased 90 minutit, kuid seda valuvaigistite abil. Vigastuse täpset põhjust ja ulatust ei avalikustatud, kuid tegu peaks olema reielihase traumaga, mis tähendab Metsa jaoks kõigi eelduste kohaselt klubihooaja lõppu, kirjutas Soccernet.ee.

Möödunud nädalavahetusel üle pika aja väljalangemistsooni langenud St. Paulit ootavad ees ülitähtsad kohtumised. Laupäeval sõidetakse külla kolmandat kohta hoidvale RB Leipzigile, viimases voorus ootab ees kodumäng Wolfsburgi vastu, kellega ollakse praegu võrdsete punktide peal. 

Metsa praegune leping St. Pauliga lõpeb selle hooajaga, mis tähendab, et kui ta klubis ei jätka, võiski mäng Mainziga jääda talle St. Paulis viimaseks. Tõenäoliselt sõltub Metsa jätkamine suuresti sellest, kas klubi suudab Bundesligasse püsima jääda - varasemalt on kirjutatud, et heal tasemel kosilastest ei tohiks eestlasel puudust tulla.

